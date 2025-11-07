Inteligência Artificial

IA da Google vai aceder a informação pessoal para melhorar pesquisas

  • Lusa
  • 13:04

A Google anunciou a atualização do Gemini Deep Research com a capacidade de se integrar ao Gmail, Drive e Chat para aceder a informações desses serviços e usá-los como fonte para gerar relatórios detalhados.

O Deep Research é uma ferramenta que utiliza a inteligência artificial (IA) do Gemini (‘chatbot’ de IA generativa da Google) para realizar análises aprofundadas e oferecer aos utilizadores um resumo das consultas de informação, o que agiliza a criação de relatórios detalhados.

Desta forma, a nova atualização pretende agilizar as pesquisas ‘online’ e fazer o “trabalho pesado” de pesquisa e exploração em ‘sites’ sob supervisão do utilizador, sendo que agora também poderá aceder a serviços da Google, como o Gmail e a Drive (plataforma de armazenamento em nuvem para guardar e compartilhar arquivos com segurança).

Num comunicado publicado no seu ‘blog’, a empresa explica que com esta nova integração do Gemini Deep Research, os utilizadores poderão criar relatórios “ainda mais completos”, incorporando informações pessoais ou mais detalhadas a partir dos seus dados.

As informações armazenadas nos serviços da Google serão utilizadas para gerar relatórios juntamente com várias fontes da ‘web’ e, como resultado, o Deep Research irá oferecer resultados mais ajustados às necessidades dos utilizadores.

Uma vez iniciada uma tarefa no Deep Research através do Gemini, os utilizadores deverão escolher a quais os serviços desejam que a ferramenta tenha acesso, incluindo a pesquisa do Google, Gmail, Drive ou Chat.

Esta novidade do Gemini Deep Research já está a ser disponibilizada aos utilizadores do modelo de IA e, embora o lançamento oficial seja focado numa versão para computador, a Google afirma que será lançada para o Gemini em dispositivos móveis nos próximos dias.

 

