Meta investe 600 mil milhões de dólares nos EUA para desenvolvimento de IA e criação de emprego

A Meta anunciou esta sexta-feira um investimento de 600 mil milhões de dólares (cerca de 519 mil milhões de euros à taxa de câmbio atual) no desenvolvimento de tecnologia de inteligência artificial (IA), infraestrutura e criação de emprego.

No comunicado pode ler-se que este investimento está previsto para os próximos três anos, até 2028, e inclui centros de dados de IA, que vão permitir à dona do Facebook, Instagram e WhatsApp sustentar as suas ambições no campo da inteligência artificial. “Ao construir nos Estados Unidos, não estamos apenas a impulsionar a tecnologia e a infraestrutura de IA, mas também a criar empregos, apoiar as economias locais e reforçar a liderança tecnológica dos EUA”, lê-se no comunicado.

A Meta destacou que os seus centros de dados impulsionam o crescimento económico e sustentam milhares de empregos nos Estados Unidos. Desde 2010, os projetos da empresa já criaram mais de 30 mil postos de trabalho especializados e 5 mil funções operacionais, além de gerar mais de 20 mil milhões de dólares em negócios para subcontratados de diversos setores, como a metalurgia, a eletricidade e a tecnologia de fibra ótica.

A Meta afirma ainda que está a colaborar com empresas de energia para suprir as suas necessidades e que já investiu centenas de milhões de dólares em novas infraestruturas elétricas, acrescentando 15 gigawatts de energia às redes norte-americanas. A empresa garante ainda que os seus centros de dados consomem menos água do que a média do setor e que pretende ser hidricamente positiva até 2030.

“Estamos a fortalecer as comunidades que acolhem os nossos centros de dados, através de construções sustentáveis, investimentos em infraestrutura municipal e apoios financeiros a escolas e organizações sem fins lucrativos locais”, adiantou a empresa.

A Meta continua, assim, a intensificar os esforços na área da IA, com o objetivo de alcançar a superinteligência — um marco teórico em que as máquinas superam o raciocínio humano —, uma meta já divulgada há alguns meses pelo CEO da empresa, Mark Zuckerberg.