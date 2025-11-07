Montenegro revela ter gasto 637 mil euros a construir moradia

Luís Montenegro gastou 637.239,59 euros na construção da moradia de seis pisos em Espinho, que ocorreu entre 2016 e 2021. Este valor — revelado pelo gabinete do primeiro-ministro diretamente ao Expresso (acesso pago) após ter sido confrontado com os montantes das faturas do empreiteiro da casa e do construtor que lhe forneceu o betão, a ABB — Alexandre Barbosa Borges, S.A. — inclui a demolição da ruína, sendo que a maior parte foi gasta entre 2017 e 2020.

O valor total foi determinado a partir de um levantamento no site e-Fatura da Autoridade Tributária e Aduaneira (AT) feito pelo próprio chefe de Governo nas últimas semanas. “Não significa que o custo da casa tenha ficado exatamente neste valor ao cêntimo. Pode ter havido mais algumas faturas”, admite o gabinete.

O gabinete do primeiro-ministro revelou ainda ao semanário que houve outro empreiteiro, que não Mota Oliveira, a tratar da fase de acabamentos. Um facto que está registado no livro de obra. No entanto, Montenegro não revelou a identidade do mesmo nem o valor que lhe foi pago. Da mesma forma, também não revelou os montantes pagos a um construtor e antigo presidente de junta do PSD na freguesia de Silvalde, onde o chefe de Governo morava, que teve a seu cargo a demolição da ruína existente no lote; nem ao arquiteto Diogo Lacerda.