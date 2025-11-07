Montenegro revela ter gasto 637 mil euros a construir moradia
Valor total foi determinado a partir de um levantamento no site e-Fatura da Autoridade Tributária e Aduaneira (AT) feito pelo próprio chefe de Governo nas últimas semanas. Mas pode haver mais.
Luís Montenegro gastou 637.239,59 euros na construção da moradia de seis pisos em Espinho, que ocorreu entre 2016 e 2021. Este valor — revelado pelo gabinete do primeiro-ministro diretamente ao Expresso (acesso pago) após ter sido confrontado com os montantes das faturas do empreiteiro da casa e do construtor que lhe forneceu o betão, a ABB — Alexandre Barbosa Borges, S.A. — inclui a demolição da ruína, sendo que a maior parte foi gasta entre 2017 e 2020.
O valor total foi determinado a partir de um levantamento no site e-Fatura da Autoridade Tributária e Aduaneira (AT) feito pelo próprio chefe de Governo nas últimas semanas. “Não significa que o custo da casa tenha ficado exatamente neste valor ao cêntimo. Pode ter havido mais algumas faturas”, admite o gabinete.
O gabinete do primeiro-ministro revelou ainda ao semanário que houve outro empreiteiro, que não Mota Oliveira, a tratar da fase de acabamentos. Um facto que está registado no livro de obra. No entanto, Montenegro não revelou a identidade do mesmo nem o valor que lhe foi pago. Da mesma forma, também não revelou os montantes pagos a um construtor e antigo presidente de junta do PSD na freguesia de Silvalde, onde o chefe de Governo morava, que teve a seu cargo a demolição da ruína existente no lote; nem ao arquiteto Diogo Lacerda.
