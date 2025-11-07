Moto GP em Portugal custa 70 milhões, mostra livro de professor da Universidade do Minho

Numa altura em que a elite das motos está em destaque em Portimão, onde se realiza este fim-de-semana a etapa portuguesa da principal competição mundial de duas rodas, o livro “The Economics of MotoGP”, coordenado por Paulo Reis Mourão, professor da Universidade do Minho, contabiliza que “a prova Moto GP em Portugal tem um custo global entre 60 a 70 milhões.

Já o Turismo do Algarve estima que gera um impacto financeiro de até 87 milhões de euros e reputação a prazo”.

O professor explica ao ECO/Local Online que chegou a estes custos com base em “diversos relatórios consultados sobre o evento. Engloba sobretudo os custos mais explícitos, desde os fees [tarifas] até à preparação de pista e revisão das infraestruturas”.

Paulo Reis Mourão aponta ainda que “os custos destas provas incidem sempre, na sua larga maioria, nos promotores locais. E os «relatórios oficiais» (não só os de Portimão) projetam os retornos sempre muito próximos dos custos realmente faturados”. Refere-se aqui aos 87 milhões de euros de impacto financeiro contabilizados pelo Turismo do Algarve contra os cerca de 70 milhões de euros de custos.

O livro “The Economics of MotoGP” dá ainda conta que os “os benefícios raramente são percetíveis no curto prazo pela população mais próxima do acontecimento”, sustenta o professor.

A obra analisa os custos das corridas e equipas, o papel de patrocinadores, média e adeptos. Assim como aponta “os desafios da competitividade e da pegada ambiental, e ainda como a sociedade beneficia desta indústria”, detalha a Universidade do Minho, num comunicado.

A economia da MotoGP está, assim, em destaque nesta obra coordenada pelo professor da Escola de Economia, Gestão e Ciência Política da Universidade do Minho, em parceria com Anthony Macedo, da Universidade Lusófona, e Carmen Sánchez‐Carreira, da Universidade de Santiago de Compostela.

Segundo a universidade minhota, este “é o primeiro livro sobre a economia da classe rainha do motociclismo, que envolve mais de mil milhões de euros anuais e de 400 milhões de fãs” nos vários continentes. Paulo Reis Mourão refere que “as equipas principais superam os 100 a 150 milhões de euros de orçamento por época, valor similar ao salário de pilotos-ícone como Valentino Rossi ou Marc Márquez”.

Contudo, destaca, “há equipas só com um quinto dessa verba. E se a Fórmula 1 atribui prize money nas provas, os ganhos aqui vêm mais dos direitos televisivos, de merchandising e publicitários, com marcas como Michelin, Repsol, Tissot e Monster”.

No livro, que é editado pela inglesa Palgrave, os professores dão ainda conta que “Portugal está firme no grupo restrito do MotoGP, pelo histórico recente, por haver outras provas mediterrânicas, pela garantia de público, pelos apoios obtidos e porque equipas e adeptos apreciam as condições da pista, o clima e a segurança”. O que, assinala Paulo Reis Morão, “traz reconhecimento, investidores e é imprescindível para acolhermos mais competições internacionais, como o eventual regresso da Fórmula 1, que exige um lóbi muito forte junto da Liberty”.

Ao longo de 265 páginas, os autores mostram ainda como “motores, recursos e perfis dos pilotos influenciam os resultados nas corridas, através de vários indicadores ao longo das temporadas”.