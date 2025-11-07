Novabase conclui venda da subsidiária angolana Nbasit

A Novabase concluiu a venda da sua subsidiária NBASIT – Sistemas de Informação e Telecomunicações, com sede em Luanda, por 99.200 euros ao promotor local Vinhas Lobo, foi comunicado esta sexta-feira ao mercado.

“A Novabase – Sociedade gestora de participações sociais vem […] informar que, após o preenchimento das respetivas condições precedentes, se verificou hoje a conclusão do contrato de alienação referente à sua subsidiária direta NBASIT – Sistemas de Informação e Telecomunicações, sediada em Luanda, República de Angola, com o promotor local, Dr. Vinhas Lobo, enquanto comprador”, lê-se no comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

Nesta operação, a empresa vendeu a totalidade das ações que detinha, representativas de 99,2% do capital social, pelo preço de 99.200 euros, que já se encontrava previsto nos relatórios de contas de 2023 e 2024. A mais-valia resultante da transação foi de 45.000 euros.

Com esta operação, a empresa conclui a saída do negócio de IT Staffing, na sequência da venda das entidades Neotalent de Portugal e Espanha em 2023.

A Novabase disse ainda que vai agora centrar-se no desenvolvimento da sua estratégia em torno das soluções de Next-Gen Intelligence.