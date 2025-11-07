Países Baixos prontos a deixarem cair controlo sobre a Nexperia
Haia admite voltar atrás na ordem ministerial que lhe conferia poderes especiais sobre a Nexperia, isto se Pequim voltar a autorizar a exportação de chips da unidade chinesa.
O Governo dos Países Baixos está disposto a suspender os poderes especiais sobre a Nexperia, numa tentativa de aliviar as tensões com a China e desbloquear o fornecimento de chips fundamentais para o setor automóvel mundial, avança a agência Bloomberg (acesso pago, conteúdo em inglês).
Em cima da mesa está o possível arquivamento da ordem ministerial que conferia ao Executivo neerlandês o poder de bloquear ou alterar decisões corporativas importantes da Nexperia. Mas só o fará caso a China volte a permitir a exportação dos seus chips essenciais.
Ou seja, os Países Baixos admitem recuar no controlo sobre a Nexperia anunciado há semanas, mas medida depende da retoma efetiva das exportações de semicondutores da unidade chinesa da Nexperia, que Pequim se comprometeu a reativar nos próximos dias após semanas de negociações intensas.
“Dada a natureza construtiva das nossas conversações com as autoridades chinesas, os Países Baixos confiam que o fornecimento de chips da China para a Europa e o resto do mundo chegará aos clientes da Nexperia nos próximos dias”, afirmou o ministro dos Assuntos Económicos holandês, Vincent Karremans, em comunicado.
Os problemas em torno da Nexperia estavam a afetar o setor automóvel e de eletrónica na Europa, incluindo em Portugal, com a Bosch e a Autoeuropa a admitirem que estavam a ser afetadas com a falta de chips.
O anúncio provocou uma reação imediata nas bolsas: as ações da chinesa Wingtech, dona da Nexperia, subiram quase 10% em Shanghai, enquanto os títulos da Volkswagen avançaram 1,3% em Frankfurt.
Se as entregas de chips se confirmarem e as questões financeiras resolvidas, Haia deverá revogar já na próxima semana a ordem ministerial que anunciou em setembro, marcando um possível ponto de viragem nas tensões tecnológicas sino-europeias.
