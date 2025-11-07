Plano de rescisões voluntárias na Lusa em análise. Trabalhadores marcam plenário

O presidente do Conselho de Administração da agência de notícias disse que está em causa um "plano de saídas voluntárias", garantindo que não haverá despedimentos ou lay-off.

O presidente do Conselho de Administração (PCA) da Lusa, Joaquim Carreira, disse esta sexta-feira que está a ser analisado um programa de rescisões voluntárias na empresa, tendo os sindicatos convocado um plenário para a próxima quinta-feira.

Esta quinta-feira, os sindicatos representativos dos trabalhadores da Lusa (sindicatos dos Jornalistas, dos Trabalhadores do Setor de Serviços e das Indústrias Transformadoras, Energia e Atividades do Ambiente, Centro-Sul e Regiões Autónomas) enviaram uma nota a anunciarem a realização de um plenário, após “o presidente da Lusa [ter] adiantado que apresentou à tutela um plano de saída de trabalhadores por acordo”.

“Ficámos a saber que enquanto andávamos em negociações afinal já estava previsto rescindir com trabalhadores e nunca os sindicatos foram disso informados“, lê-se no comunicado conjunto enviado aos trabalhadores.

Esta sexta-feira, em declarações à Lusa, o presidente do Conselho de Administração confirmou que as negociações continuarão e que está em causa um “plano de saídas voluntárias”, garantindo que não haverá despedimentos ou lay-off.

“É preciso qualificar, é preciso renovar e, logicamente, poderia haver uma coisa chamada, não é rescisões, é um plano de saídas voluntárias“, afirmou.

Estas declarações surgem após o anúncio, na proposta de Orçamento do Estado para 2026 (OE2026), de um plano de reestruturação para a Lusa no valor de oito milhões de euros que, segundo o PCA da Lusa, depois do desconto do IVA, se traduzem em cerca de seis milhões de euros, com verbas alocadas a várias áreas da empresa.

“Contempla novos sistemas operacionais, novas tecnologias, novos investimentos em áreas em que atualmente somos mais débeis […] e em que precisamos de investir: utilização de inteligência artificial, criar uma área de inovação acoplada também com formação do ponto de vista tecnológico e reforçar e requalificar os meios humanos”, disse o PCA.

Um dirigente do Sindicato dos Jornalistas contestou o plano e asseverou que a prioridade deveria ser subir os salários, apesar de reconhecer que o orçamento não será exclusivamente para rescisões.

“Somos completamente contra, porque não entendemos a mais-valia disso. […] Para nós, o que fazia sentido neste momento é que essa verba fosse usada para melhorar os salários e as condições de trabalho das pessoas que estão”, afirmou o dirigente.

O plenário de trabalhadores da Lusa está agendado para quinta-feira, dia 13 de novembro, às 15:30, na sede da agência de notícias, em Lisboa.