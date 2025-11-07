Prio adapta música “Cairo”, dos Táxi, para “Caro” em nova campanha

Com um "tom humorístico e positivo", a campanha visa "reforçar a mensagem que a Prio tem vindo a construir de que o preço baixo e acessível é a sua principal prioridade". A criatividade é da The Hotel

A nova campanha da Prio inspirou-se na música “Cairo”, da banda Táxi, adaptando-a para “Caro”, com o objetivo de reforçar a ideia de que “na Prio, o preço baixo é uma prioridade, sempre, sem exceções e sem complicações”.

“Com esta nova campanha, damos mais um passo no reforço do nosso posicionamento. Queremos partilhar com os portugueses algo que sempre esteve no percurso da Prio: o preço baixo que, connosco, é sempre simples. A música ‘Caro’ é, assim, a banda sonora perfeita para esta mensagem direta, divertida e próxima. Continuamos focados em oferecer uma experiência simples, sem complicações e com o melhor preço, todos os dias e em todas as energias”, diz Miguel Rangel, diretor de conveniência e marketing da Prio, citado em comunicado.

O spot acompanha um grupo de amigos numa viagem de carro, com o carro a entrar na reserva pouco depois de arrancarem. Com a “tarefa difícil de abastecer o depósito sem que tudo seja tão ‘caro'” e após passar por várias gasolineiras, a viagem do grupo pode continuar “cheia de boa disposição” graças à Prio onde “o preço é sempre baixo”, descreve-se em nota de imprensa.

Com um “tom humorístico e positivo”, a campanha pretende assim “reforçar a mensagem que a Prio tem vindo a construir de que o preço baixo e acessível é a sua principal prioridade”, lê-se na mesma nota.

No ar durante todo o mês de novembro em televisão, rádio e digital, a campanha contou com o planeamento de meios da Arena e criatividade da The Hotel. “Falar de preço, de um ponto de vista criativo, nunca é uma tarefa simples: porque já foi feito muitas vezes, porque existem muitas convenções sobre o que se deve (ou não) dizer, porque é um argumento que deixa pouco espaço para narrativas… enfim, as razões são muitas e as soluções, por norma, poucas”, começa por enquadrar Tiago Viegas, diretor criativo da agência.

E é isto que “torna esta campanha ainda mais relevante, no sentido em que não só passamos o tempo todo a dar prioridade ao preço — e de uma forma pouco convencional –, como ainda podemos conseguir, com um pouco de sorte, pôr um país inteiro a cantar ‘Caro’, de cada vez que entrar num posto que não seja Prio”, acrescenta.