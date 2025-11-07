Orçamento do Estado 2026

PSD e CDS defendem “bónus” fiscal para emigrantes pensionistas que voltem a Portugal

Hugo Carneiro explica que a ideia é avaliar um regime que reduza tributação aplicada às reformas dos emigrantes que tenham obtido pensões lá fora e regressem agora a Portugal, fixando-se no interior.

O PSD e o CDS-PP querem que o Governo de Luís Montenegro avalie a criação de um regime fiscal mais favorável a aplicar às pensões dos emigrantes que regressem a Portugal e se fixem nos territórios de baixa densidade. Esta é uma das 30 propostas de alteração ao Orçamento do Estado para 2026 que os partidos que suportam o Executivo apresentaram esta sexta-feira.

“Avaliar a criação de um regime fiscal aplicável a rendimentos de pensões auferidas por emigrantes da diáspora portuguesa em países estrangeiros com o objetivo de apoiar o regresso e a fixação de residência em territórios de baixa densidade em Portugal”, lê-se no documento que foi apresentado esta tarde aos jornalistas.

Questionado, o deputado Hugo Carneiro explicou que a ideia seria reduzir a tributação que é aplicada às reformas dos emigrantes que tenham obtido pensões no estrangeiro e regressem ao país, cabendo agora ao Governo avaliar a “melhor forma de implementar este regime”, em cumprimento da lei europeia e da lei nacional.

“O sistema é complexo dado a necessidade de cumprir as regras europeias. Deve ser avaliada pelo Governo a melhor forma de implementar este regime, é isso que propomos“, afirmou Hugo Carneiro. E sublinhou que o PSD e o CDS-PP pretendem que seja avaliado um “regime justo que incentive o retorno destes portugueses.

A discussão e votação na especialidade desta e das demais propostas apresentadas pelos partidos acontecerão a partir de 20 de novembro. A votação final global do Orçamento do Estado para 2026 está marcada para dia 27 deste mês.

Assine o ECO Premium

No momento em que a informação é mais importante do que nunca, apoie o jornalismo independente e rigoroso.

De que forma? Assine o ECO Premium e tenha acesso a notícias exclusivas, à opinião que conta, às reportagens e especiais que mostram o outro lado da história.

Esta assinatura é uma forma de apoiar o ECO e os seus jornalistas. A nossa contrapartida é o jornalismo independente, rigoroso e credível.

Assine já Veja todos os planos

Últimas

  • Autoridade, legitimidade e poder de “mobilizar” em Belém

  • PS quer fim de mais portagens. Sarmento está contra

  • Com IA, os “humanos vão passar a ser gestores de risco”

  • As ideias ‘produzidas’ pelos candidatos na Fábrica 2030

  • Redução do IRC publicada em Diário da República

Populares

Eventos

Comentários ({{ total }})

PSD e CDS defendem “bónus” fiscal para emigrantes pensionistas que voltem a Portugal

Respostas a {{ screenParentAuthor }} ({{ totalReplies }})
Avatar
{{ comment.author_name }}
Avatar
{{ comment.replies.last_author_name }} respondeu
{{ comment.replies.count }} {{ labelComment( comment.replies.count ) }}

{{ noCommentsLabel }}

Ainda ninguém comentou este artigo.

Promova a discussão dando a sua opinião

Precisa fazer para poder comentar.
Hugo Carneiro, deputado do PSD

AD avança com bónus às pensões desde que haja contas certas

Salomé Pinto,

Partidos que suportam o Governo propõem ainda eliminar o agravamento das tributações autónomas no caso de empresas com prejuízos. Ao todo, apresentaram cerca de 30 propostas de alteração ao OE.