Seis jornalistas lançam “Primitiva”, uma revista de viagens para ler sem pressa

O jornalismo de viagens passa a contar, a partir de 15 de novembro, com uma nova revista em papel, criada por seis jornalistas e cronistas, chamada Primitiva, que promete ser uma publicação para ser relida e sentida.

A Lusa falou com Luís Octávio Costa, ex-jornalista do Público e fundador da revista de 220 páginas, que no seu primeiro número apresenta 20 reportagens que levarão o leitor ao Nepal, Índia, Paquistão, Iraque, Indonésia, Madagáscar, Togo, Benim, às montanhas da Argentina e aos ambientes do Círculo Polar Ártico, além de Portugal.

“Nesta revista não há notícias, não há listas, não há hotéis e restaurantes, não há esses ingredientes que normalmente fazem as revistas de viagens, por isso é que eu também tenho algum pudor em dizer que é uma revista de viagens e digo que é uma revista de histórias do mundo”, descreveu o fundador do projeto que integra também o jornalista da Lusa Rui Barbosa Baptista.

Publicada em edição bianual, a Primitiva “procura recuperar o espaço para narrativas mais profundas, revelando o mundo como ele é”, lê-se na apresentação, onde se fala também dos conteúdos que vão das “tradições ao desporto de aventura, passando por projetos fotográficos ímpares”.

“Queremos contar histórias que importam. Em vez de acrescentar ruído, queremos abrir espaço para a escuta e para a memória. Acreditamos que o papel continua a ser um lugar de resistência e de preservação”, refere Luís Octávio Costa.

Filipe Morato Gomes, autor do blogue de viagens Alma de Viajante e outro dos fundadores do projeto editorial, acrescenta que “viajar continua a ser uma forma de compreender o mundo e de nos compreendermos a nós próprios. A Primitiva é um convite a olhar mais fundo, sem filtros nem pressas, para além do imediato”.

Inspirada em projetos internacionais de referência no campo das revistas independentes, a Primitiva posiciona-se como uma publicação premium, que alia jornalismo, design e fotografia para construir um arquivo de histórias essenciais.

O primeiro número custa 25 euros e estará à venda online em www.primitivamag.com e em espaços selecionados de Portugal continental, anunciam os promotores do projeto, propriedade da Associação Cultural Primitiva, uma associação sem fins lucrativos, que conta com o apoio de mecenas.

Voltando aos conteúdos e à forma como estão distribuídos pela revista, que terá uma versão digital em inglês, o Luís Octávio Costa argumenta que “o mundo está muito mal contado”.

“Quando nós vamos aos sítios e exploramos os países, vemos que as coisas não são assim como nos vendem. E nós queremos que a nossa informação, porque também somos jornalistas, seja o mais primitiva e mais genuína possível”, descreve o também jornalista sobre uma revista que não terá índice para que “o leitor se possa perder nas viagens enquanto a folheia”.

A apresentação oficial será no dia 15 de novembro, às 17:00, no Mira Fórum, no Porto.