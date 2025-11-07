Sindicato dos magistrados exige modernização tecnológica e autonomia financeira para reforçar eficácia da justiça

O Sindicato dos Magistrados do Ministério Público (SMMP) defendeu esta sexta-feira, numa reunião com os principais agentes da justiça e os partidos políticos representados na Assembleia da República, a necessidade de uma reforma na justiça e criticou a morosidade na justiça. Entre as propostas apresentadas está a modernização tecnológica, o reforço de meios humanos e materiais e a autonomia financeira da Procuradoria-Geral da República (PGR).

Entre as principais causas apontadas para a morosidade na justiça está a falta de preenchimento do quadro de magistrados e de oficiais de justiça, a falta de formação especializada para exercício de funções em inquéritos de maior complexidade técnica, como os de corrupção, e a “grande” falta de peritos, assessores e consultores para o Ministério Público (MP).

O Sindicato apontou ainda a falta geral de meios tecnológicos nos Departamentos de Investigação e Ação Penal (DIAP) Regionais e DCIAP e a falta de um sistema informático próprio e adequado à tramitação dos inquéritos, “gerido pelo MP que garanta uma eficaz organização e agregação de prova, ágil, intuitivo e adequado às atuais exigências de investigação e análise de prova”.

“As perícias em processos de corrupção são altamente especializadas e a preços muito elevados, incompatíveis com os limites das remunerações de peritos atualmente previstos no Regulamento das Custas Processuais”, apontam. O SMMP alerta ainda para a dificuldade em executar notificações de despachos de acusação de grande dimensão.

Assim, propõem a dotação dos organismos responsáveis pela formação dos magistrados, oficiais de justiça e investigadores dos meios orçamentais adequados à garantia da formação contínua nas várias áreas e a concretização da contratação de peritos, assessores e consultores para o MP e também para os juízes. Pedem também um reforço dos vários departamentos da Polícia Judiciária.

O Sindicato defendeu ainda um reforço do Núcleo de Assessoria Técnica junto da PGR com meios humanos e recursos técnicos a “fim aumentar a capacidade de resposta, em tempo razoável, às solicitações do MP”, o reforço dos Gabinetes de Apoio aos Magistrados do Ministério Público e equipar os DIAP Regionais e as secções especializadas de criminalidade económico-financeira com meios informáticos “robustos” e “software atualizado”.

No documento que o ECO teve acesso, o SMMP pede ainda o acesso do MP aos contribuintes fiscais da Autoridade Tributária, entre outros órgãos, a consagração de uma verdadeira autonomia financeira do MP e a implementação e utilização pelo MP do Pro-MP

Em termos legislativos, propõem uma alteração da Lei de Organização do Sistema Judiciário, a concentração da legislação relativa à criminalidade económico-financeira e a alteração do Regulamento das Custas Processuais.

Citius é considerado obsoleto

O Sindicato alerta que quando se discute a reforma da justiça é “inevitável” considerar os meios informáticos ao dispor de todos os atores do setor. “Utilizar um computador apenas como uma máquina de escrever ou um mero arquivo eletrónico é desperdiçar recursos e potencial”, referem, sublinhando que a eficácia dos sistemas informáticos da justiça enfrenta desafios “estruturais”.

Para o SMMP, a gestão dos sistemas informáticos deveria ser da tutela dos Conselhos Superiores da Magistratura e do MP, “garantindo uma autonomia compatível com a função jurisdicional”, e não do Instituto de Gestão Financeira e Equipamentos da Justiça.

“A coexistência de sistemas antigos, como o Citius, com novas iniciativas digitais constitui um obstáculo à modernização”, acrescentam, sublinhando que o Citius está “obsoleto”, “lento” e “limitado”.

O SMMP afirma que o sistema “não responde às necessidades da investigação criminal” e obriga a procedimentos redundantes, como a impressão, digitalização e reenvio de documentos.

“A Portaria n.º 266/2024, de 15 de outubro, veio alargar a tramitação eletrónica aos processos e procedimentos do Ministério Público e a Portaria n.º 350-A/2025, de 9 de outubro, veio regulamentar a tramitação eletrónica dos processos. No entanto, o Citius não se encontra preparado para responder às exigências da fase de inquérito do processo penal, colocando em causa a eficiência do trabalho nos DIAP“, alerta.

A solução, defendem, passa por sistemas interoperáveis que comuniquem diretamente com bases de dados da Polícia Judiciária, forças de segurança e institutos de perícia. O sindicato recorda que a PGR já desenvolveu o sistema Pro-MP, concebido especificamente para a fase de inquérito, mas que este não está operacional devido à dependência do MP em relação ao Ministério da Justiça no que respeita a recursos técnicos e financeiros.

“A integração de ferramentas de inteligência artificial — designadamente modelos de linguagem (LLM) — surge como uma oportunidade de apoio à análise e produção de informação, desde que devidamente enquadrada por princípios éticos e sob tutela judicial e do Ministério Público, enquanto autoridade judiciária”, acrescentam.

Autonomia financeira como condição de independência

O SMMP critica o facto de o Ministério Público não dispor de autonomia financeira plena, ao contrário do que sucede com o Conselho Superior da Magistratura. Essa limitação compromete investimentos essenciais, como a contratação de peritos, o apoio à saúde ocupacional ou o desenvolvimento de ferramentas tecnológicas.

“Em contraste, o Conselho Superior da Magistratura, fruto da sua autonomia financeira, criou recentemente um Gabinete de Saúde Ocupacional, promovendo condições de trabalho adequadas e preventivas de desgaste profissional — uma iniciativa que espelha o tipo de gestão ágil que a autonomia permite”, referem.

O sindicato lembra ainda que Portugal está entre os países da União Europeia que menos investem na justiça, com apenas 0,28% do PIB afetado à área, e sublinha que a Agência Europeia dos Procuradores recomenda autonomia financeira como garantia de independência funcional.

“O Orçamento do Estado para 2025 sublinha a valorização dos recursos humanos na justiça, mas omite medidas de apoio à saúde mental dos magistrados do MP, apesar das conclusões do Observatório da Justiça identificarem níveis críticos de burnout nesta classe”, alertam.

Assim, garantem: a “autonomia financeira do Ministério Público não constitui um privilégio corporativo, mas uma condição estrutural para o seu correto funcionamento, modernização tecnológica e valorização dos seus profissionais”.

Entre as medidas propostas pelo Sindicato está também o aditamento ao n.º 3 ao artigo 401.º do Código de Processo Penal, esclarecendo que o Ministério Público tem sempre interesse em agir.

Carreiras desajustadas e falta de meios

Outra preocupação prende-se com os oficiais de justiça que trabalham no MP. O sindicato defende a criação de uma carreira própria, dada a especificidade das funções, sobretudo no âmbito da investigação criminal. Atualmente, a carreira é comum aos tribunais, o que “desvaloriza competências técnicas adquiridas” no Ministério Público.

“O regime legal em vigor, que criou a carreira especial de oficial de justiça, ignorou, uma vez mais, as concretas funções do MP e, consequentemente, as necessidades específicas do MP e dos magistrados que o compõem, em especial, a investigação criminal, ao criar uma carreira única, com dois graus, sem diferenciação entre funções necessariamente distintas das Secretarias Judiciais e das Secretarias do Ministério Público”, referem.

Além disso, o documento aponta a escassez de magistrados, peritos, analistas financeiros e especialistas em crimes económicos como um dos principais fatores de morosidade dos inquéritos, sugerindo reforço imediato de equipas e formação especializada.

“A qualificação e especialização dos oficiais de justiça e, por sua vez, a autonomização de uma carreira para os oficiais de justiça que desempenham as suas funções nas secretarias do MP é necessária e urgente, desde logo para potenciar a atuação da própria magistratura do Ministério Público e um melhor serviço ao cidadão nas diversas áreas de intervenção”, apontam.

Vejam aqui algumas das medidas propostas no âmbito do processo penal

No inquérito

Rever os regimes dos sigilos estabelecidos em diversa legislação e harmonizá-los com o regime das instituições de crédito, designadamente o acesso à central de responsabilidade de créditos e contratos de seguro;

Alterar o Código de Processo Penal, de forma a consagrar a inclusão de endereço eletrónico e do número de telemóvel no Termo de Identidade e Residência , para além do endereço físico e prever a possibilidade de notificação eletrónica dos despachos de encerramento do inquérito, designadamente os de acusação, aos arguidos, com alerta com SMS para o telemóvel;

Rever o regime substantivo e adjetivo do confisco , para adotar mecanismos de identificação, congelamento e confisco céleres e eficazes na recuperação do ativo, (transposição correta da Diretiva UE) 2024/1260, de 24/04/2024), integrando-o no Código de Processo Penal;

Melhorar a gestão do processo , seja evitando, sempre que possível, a apensação de processos ou o alargamento do objeto da investigação, seja fazendo uma ponderação acrescida sobre a utilidade/conveniência/imposição legal da separação de processos, em especial aquando da formulação de acusação;

Não deve ser alterado o regime dos mandados de detenção, concretamente, a parte em que permite a emissão de mandados de detenção pelo MP e pelas autoridades de polícia criminal fora do flagrante, sob pena de se paralisar a investigação, de se desproteger as vítimas e, consequentemente, ser posta em causa a segurança pública;

Não deve ser fixado prazo perentório para as interceções telefónicas sob pena de poder soçobrar a investigação, até porque as mesmas devem cessar quando através delas não se obtêm resultados.

Na instrução

Rever o regime adjetivo da instrução de forma a evitar que se torne num pré-julgamento, arrastando os processos para além do razoável e necessário ao exercício do direito de defesa;

A Fase de Instrução , quando se trate de comprovação judicial da decisão do Ministério Público de deduzir acusação , deve ser limitada ao debate instrutório , traduzido numa discussão perante o juiz, por forma oral e contraditória, da prova produzida em inquérito, de forma a concluir se do inquérito resultaram indícios de facto e elementos de direito suficientes para justificar a submissão do arguido a julgamento;

Apenas nas situações em que se trate de comprovação judicial da decisão do Ministério Público de arquivar o inquérito , é que a instrução poderá contemplar diligências instrutórias antes do debate instrutório.

No julgamento

No despacho de recebimento da acusação e de notificação para contestação, para posterior marcação de marcação do julgamento, evitar repetir a notificação do despacho de acusação ou do despacho de pronúncia, já notificados ao ser encerrado o inquérito e após ser proferida decisão instrutória;

Renúncia à produção de prova em julgamento relativamente aos arguidos que confessarem nos crimes punidos com pena superior a 5 anos de prisão, tal como já se encontra atualmente previsto para os crimes punidos com pena inferior a 5 anos;

Possibilidade do MP propor a redução do máximo da moldura da pena , nos casos em que o arguido confesse ou colabore de forma essencial na descoberta da verdade, na fase de julgamento;

Proceder a alterações legislativas que permitam um maior aproveitamento da prova coligida em inquérito, sem necessidade da sua repetição;

Logo que seja usado o direito de renúncia à faculdade de recusa de depoimento, deve consagrar-se a impossibilidade de essa renúncia ser retratável, não podendo ser usada aquela faculdade de recusa, nas fases subsequentes do processo penal.

Na fase de recurso

Alterar o efeito do regime de recursos para o Tribunal Constitucional , tornando-o sempre meramente devolutivo e não suspensivo;

Para as situações de recursos efetuados com intenção manifestamente dilatória, consagrar expressamente, no Código de Processo Penal, o regime previsto no artigo 670.º do Código de Processo Civil, quanto a defesa contra as demoras abusivas.

Para qualquer fase do processo penal