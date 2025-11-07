Super Bock lança botão que permite chamar os amigos quando não se está super
Semelhante a uma carica, o botão liga-se via Bluetooth ao telemóvel e permite que, com um clique, seja enviada automaticamente a mensagem “Não estou super. Encontramo-nos hoje?”.
A Super Bock lançou o Botão SBS que permite comunicar aos amigos quando “não se está super”, com o objetivo de reforçar o seu posicionamento “em torno da amizade, da partilha e do cuidado mútuo”.
“Os amigos nem sempre estão super e nem sempre é fácil dizê-lo. Para os ajudar a manifestar a sua necessidade de falar, Super Bock criou um botão para utilizarem quando estiverem mais em baixo, colocando, assim, a tecnologia ao serviço da conexão humana e do bem-estar emocional“, refere a marca em nota de imprensa.
Semelhante a uma carica, este botão liga-se via Bluetooth ao telemóvel e está integrado na aplicação Botão SBS. O mesmo permite permite que, com um clique, os utilizadores possam chamar os amigos. É possível selecionar até cinco pessoas para receberem automaticamente a mensagem “Não estou super. Encontramo-nos hoje?” sempre que o botão é acionado.
Este produto está disponível em exclusivo e de forma gratuita na Super Bock Store, mediante lista de espera, até 11 de novembro. No dia 11, a marca vai enviar um e-mail para os contactos da lista a informar que já está disponível e, nesse momento, os 100 primeiros conseguirão encomendar o produto.
Esta ativação conta também com um spot publicitário no digital (Instagram e YouTube). A criatividade é d’O Escritório, a produção da Marvilab e a consultoria tecnológica da The Creative Farm. A Live Content assegura a amplificação digital e a LPM a comunicação.
Assine o ECO Premium
No momento em que a informação é mais importante do que nunca, apoie o jornalismo independente e rigoroso.
De que forma? Assine o ECO Premium e tenha acesso a notícias exclusivas, à opinião que conta, às reportagens e especiais que mostram o outro lado da história.
Esta assinatura é uma forma de apoiar o ECO e os seus jornalistas. A nossa contrapartida é o jornalismo independente, rigoroso e credível.