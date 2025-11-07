Super Bock lança botão que permite chamar os amigos quando não se está super

Semelhante a uma carica, o botão liga-se via Bluetooth ao telemóvel e permite que, com um clique, seja enviada automaticamente a mensagem “Não estou super. Encontramo-nos hoje?”.

A Super Bock lançou o Botão SBS que permite comunicar aos amigos quando “não se está super”, com o objetivo de reforçar o seu posicionamento “em torno da amizade, da partilha e do cuidado mútuo”.

“Os amigos nem sempre estão super e nem sempre é fácil dizê-lo. Para os ajudar a manifestar a sua necessidade de falar, Super Bock criou um botão para utilizarem quando estiverem mais em baixo, colocando, assim, a tecnologia ao serviço da conexão humana e do bem-estar emocional“, refere a marca em nota de imprensa.

Semelhante a uma carica, este botão liga-se via Bluetooth ao telemóvel e está integrado na aplicação Botão SBS. O mesmo permite permite que, com um clique, os utilizadores possam chamar os amigos. É possível selecionar até cinco pessoas para receberem automaticamente a mensagem “Não estou super. Encontramo-nos hoje?” sempre que o botão é acionado.

Este produto está disponível em exclusivo e de forma gratuita na Super Bock Store, mediante lista de espera, até 11 de novembro. No dia 11, a marca vai enviar um e-mail para os contactos da lista a informar que já está disponível e, nesse momento, os 100 primeiros conseguirão encomendar o produto.

Esta ativação conta também com um spot publicitário no digital (Instagram e YouTube). A criatividade é d’O Escritório, a produção da Marvilab e a consultoria tecnológica da The Creative Farm. A Live Content assegura a amplificação digital e a LPM a comunicação.