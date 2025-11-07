Uzina considerada a quinta melhor agência do espaço ibero-americano

O Grand Slam FIAP 2025 divulgou também o top três por país, sendo que em Portugal, a seguir à Uzina, surge a Dentsu Creative e O Escritório.

A Uzina foi reconhecida como a quinta melhor agência do espaço ibero-americano em 2025, segundo o Grand Slam FIAP 2025, rankings de criatividade e efetividade publicitária da região.

Conseguindo 353 pontos, esta foi a única portuguesa no ranking das dez melhores agência da região, que foi encabeçado pela VML México (858). Segue-se a Africa Creative DDB (Brasil, 552), a Gut Brasil (432) e a Joystick Fifco (Costa Rica, 375), com a Uzina a fechar então os cinco primeiros lugares. O top 10 fica completo com DDB Puerto Rico (346), Lola Mullenlowe España (323), VML Argentina (257), Betc Havas (Brasil, 240), Almacén (Argentina, 233).

“Estar entre as cinco melhores agências do espaço ibero-americano é um motivo de enorme orgulho e um reconhecimento do trabalho da nossa equipa e dos nossos clientes. Este resultado mostra que a criatividade portuguesa tem uma voz relevante e respeitada no panorama internacional”, diz António Roquette , CEO da Uzina, citado em comunicado.

O Grand Slam FIAP 2025 divulgou ainda o top três de agências de cada país. Em Portugal, a seguir à Uzina, surge a Dentsu Creative (201 pontos) e O Escritório (125), na segunda e terceira posição, respetivamente.

O ranking “avalia o desempenho das agências ao longo do ano, tendo em conta os prémios conquistados em festivais internacionais de referência como Cannes Lions e FIAP, bem como em prémios nacionais”, sendo que no caso português, os resultados do CCP – Clube da Criatividade de Portugal “também são considerados, à semelhança das principais competições locais dos restantes países”, explica-se em nota de imprensa.

Ao todo, participaram 495 agências de 21 países. Portugal contava com 56 agências a concurso.