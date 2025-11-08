Vídeo

📹 Ciberfraudes no recrutamento aumentam. Como evitar o perigo?

Consultoras de recursos humanos recomendam aos candidatos que verifiquem sempre a origem da oferta de emprego e não paguem para garantir uma vaga, para "fintarem" tentativas de fraude no recrutamento.

Se recebeu uma mensagem a anunciar uma vaga de emprego demasiado boa para ser verdade, fique atento. Pode ser fraude.

As consultoras de recursos humanos indicam que estes casos estão a aumentar e recomendam aos candidatos, por exemplo, que verifiquem sempre a origem da oferta de emprego, não paguem para garantir uma vaga e denunciem mensagens suspeitas.

Tecnologia abre a porta a fraudes no recrutamentopremium

Isabel Patrício,

Uma oferta de emprego é demasiado boa para ser verdade? Estranhe. À boleia da tecnologia, fraudes no recrutamento dos trabalhadores estão a ganhar terreno e são “difíceis de travar”.