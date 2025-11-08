Eleições no Benfica: até ao meio-dia votaram 35.606 sócios
Ao meio-dia, tinham votado mais 15 mil sócios do que há duas semanas à mesma hora, afirmou aos jornalistas José Costa, presidente da mesa da AG do clube.
A segunda volta nas eleições no Sport Lisboa e Benfica, que decorre neste sábado, já tinha 35.606 sócios votantes às 12 horas, mais 15 mil do que o registado na primeira volta, há duas semanas.
Os sócios do clube irão escolher entre o atual presidente, Rui Costa, e João Noronha Lopes, os dois candidatos que passaram a esta fase, depois de nenhum ter atingido os 50% na primeira volta, como determinam os estatutos do clube.
As urnas estarão abertas até às 22h00.
Os sócios têm recebido mensagens de apelo ao voto, com nota para a tentativa de estabelecimento de um recorde do Guiness Book of Records. “Seja um dos 100 mil a ficar na história”, escreveu o clube nestas mensagens.
