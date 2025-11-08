Desporto

Eleições no Benfica: até ao meio-dia votaram 35.606 sócios

1

Ao meio-dia, tinham votado mais 15 mil sócios do que há duas semanas à mesma hora, afirmou aos jornalistas José Costa, presidente da mesa da AG do clube.

A segunda volta nas eleições no Sport Lisboa e Benfica, que decorre neste sábado, já tinha 35.606 sócios votantes às 12 horas, mais 15 mil do que o registado na primeira volta, há duas semanas.

Os sócios do clube irão escolher entre o atual presidente, Rui Costa, e João Noronha Lopes, os dois candidatos que passaram a esta fase, depois de nenhum ter atingido os 50% na primeira volta, como determinam os estatutos do clube.

As urnas estarão abertas até às 22h00.

Os sócios têm recebido mensagens de apelo ao voto, com nota para a tentativa de estabelecimento de um recorde do Guiness Book of Records. “Seja um dos 100 mil a ficar na história”, escreveu o clube nestas mensagens.

1

Assine o ECO Premium

No momento em que a informação é mais importante do que nunca, apoie o jornalismo independente e rigoroso.

De que forma? Assine o ECO Premium e tenha acesso a notícias exclusivas, à opinião que conta, às reportagens e especiais que mostram o outro lado da história.

Esta assinatura é uma forma de apoiar o ECO e os seus jornalistas. A nossa contrapartida é o jornalismo independente, rigoroso e credível.

Assine já Veja todos os planos

Últimas

  • Viajámos a 2055 com ajuda da IA. Que futuro para o planeta?

  • Açores garantem adiantamento aos trabalhadores das Lajes

  • 📹 Ciberfraudes no recrutamento aumentam. Como evitar?

  • Pedro Duarte “cativa” Finanças no Porto e dá Urbanismo

  • Milionários aterram em Badajoz para chegar à Web Summit

Populares

Eventos

Comentários ({{ total }})

Eleições no Benfica: até ao meio-dia votaram 35.606 sócios

Respostas a {{ screenParentAuthor }} ({{ totalReplies }})
Avatar
{{ comment.author_name }}
Avatar
{{ comment.replies.last_author_name }} respondeu
{{ comment.replies.count }} {{ labelComment( comment.replies.count ) }}

{{ noCommentsLabel }}

Ainda ninguém comentou este artigo.

Promova a discussão dando a sua opinião

Precisa fazer para poder comentar.