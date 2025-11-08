Milionários aterram em Badajoz para chegar à Web Summit, noticia FT

A dificuldade de Lisboa acolher voos privados com destino à Web Summit, noticiada pelo ECO na quarta-feira, já chegou à imprensa internacional. O jornal Financial Times (FT) titula que “engarrafamento de tráfego de jatos privados para a cimeira de Lisboa obriga magnatas a aterrar em Espanha”.

Segundo a organização, “alguns convidados, em particular aqueles com aviões maiores, perceberam que os únicos slots de aterragem viáveis durante a Web Summit estão agora a duas horas de viagem por estrada de Lisboa”.

O principal aeroporto de Lisboa tenta, sem sucesso, acomodar a chegada dos voos privados com que os milionários se dirigem à capital portuguesa, escreve o FT, citando o responsável de uma empresa de aluguer de aeronaves segundo o qual este modo de transporte se tornou “o novo Lamborghini” para os magnatas.

O influente jornal internacional ressalva que esta é a primeira experiência vivida em Lisboa com escassez de slots para os jatos, o que assinala como reflexo da nova moda entre os milionários. Além disso, esperam-se comitivas oficiais de mais de 75 países.

Conforme o ECO escreveu na quarta-feira, a organização a Web Summit alertou os participantes para a incapacidade das infraestruturas aeroportuárias de Lisboa – Humberto Delgado e Tires – darem vazão ao afluxo de aviões privados esperados nos dias do evento.