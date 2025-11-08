Desporto

Recorde do Guinness superado nas eleições do Benfica

Sport Lisboa e Benfica já tem um recorde mundial superior ao do Barcelona. Sócios do clube decidem neste sábado quem se sentará na cadeira de presidente.

O Sport Lisboa e Benfica ultrapassou oficialmente o recorde mundial de votantes em eleições em clubes desportivos, face aos 63.502 sócios que votaram até às 16 horas para os órgãos sociais, informou o presidente da Mesa da Assembleia Geral.

A afluência até àquela hora permitiu ao emblema lisboeta superar os números que pertenciam ao FC Barcelona desde 2010, quando 57.088 sócios elegeram Sandro Rosell para a presidência dos catalães.

Em 25 de outubro, quando se realizou a primeira volta, o Benfica já tinha ultrapassado essa marca dos ‘blaugrana’, com um total de 86.297 votantes, mas o número não pôde ser reconhecido como tal pelo livro dos recordes, o Guinness, uma vez que nesse sufrágio não foi eleito qualquer órgão social.

Há duas semanas, nenhuma das seis listas candidatas recebeu mais de 50% dos votos, pelo que foi necessário recorrer a uma segunda volta, disputada agora pelos dois concorrentes mais votados: Rui Costa, presidente em funções, pela Lista G, e o gestor João Noronha Lopes, pela Lista F.

Desta forma, como haverá obrigatoriamente uma decisão quanto aos órgãos sociais eleitos, o número final de sócios votantes será reconhecido pelo Guinness após o sufrágio deste sábado, que se iniciou às 08h30 e encerra às 22 horas no continente e Madeira, e com janela horária adaptada nos Açores e restantes locais no estrangeiro.

Na votação, os sócios do Benfica depositam quatro boletins em urna, para os três órgãos sociais (Direção, Conselho Fiscal e Mesa da Assembleia Geral) e para o órgão estatutário Comissão de Remunerações.

