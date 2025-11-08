Economia

Trump vai dar “folga” de um ano para que Hungria continue a comprar energia à Rússia

1

Depois de ter ameaçado com sanções à Hungria se continuasse a adquirir petróleo e gás russos, Trump alivia a mão sobre o amigo Orban, escreve Reuters.

Os EUA vão dar um ano de moratória à Hungria para que pare as compras de petróleo e gás à Rússia, avança neste sábado a Reuters, citando fonte da Casa Branca. Em paralelo, os húngaros vão comprar gás aos norte-americanos num montante de 600 milhões de dólares, escreve a agência.

Este movimento, que constitui um recuo de Donald Trump face ao anúncio de mão pesada para os países que façam negócios com companhias russas como Lukoil e Rosneft, incluindo aquele liderado pelo seu aliado Viktor Órban, surge no seguimento da viagem do líder húngaro a Washington.

Na sexta-feira, num encontro nos EUA, onde Órban se deslocou para tentar demover Trump de penalizar o seu país por continuar a adquirir energia à Rússia, o Presidente norte-americano já tinha deixado implícito um alívio àquele que designa de seu amigo.

“É muito difícil para ele ter o petróleo e o gás de outras áreas. Eles não têm mar, não têm portos. Outros países europeus não têm esses problemas e compram muito petróleo e gás da Rússia. Eles sabem que estou muito perturbado com isso, porque estamos a ajudá-los e eles estão a comprar petróleo e gás à Rússia”, disse Trump na conferência de imprensa.

A seu lado, Órban apelou a que fosse feita uma exceção ao seu país, alertando para “as consequências para o povo e a economia húngaros de não comprar petróleo e gás à Rússia”, notando na altura que o país não tem portos marítimos por onde possa trazer essas matérias-primas e que é servido por infraestruturas terrestres ligadas à Rússia.

Segundo o Fundo Monetário Internacional, a Hungria depende da Rússia em 74% e 86%, respetivamente, no gás e petróleo que consome. Caso deixasse de lado essa fonte, iria perder 4% do seu PIB.

 

 

1

Assine o ECO Premium

No momento em que a informação é mais importante do que nunca, apoie o jornalismo independente e rigoroso.

De que forma? Assine o ECO Premium e tenha acesso a notícias exclusivas, à opinião que conta, às reportagens e especiais que mostram o outro lado da história.

Esta assinatura é uma forma de apoiar o ECO e os seus jornalistas. A nossa contrapartida é o jornalismo independente, rigoroso e credível.

Assine já Veja todos os planos

Últimas

  • Recorde do Guinness superado nas eleições do Benfica

  • Viajámos a 2055 com ajuda da IA. Que futuro para o planeta?

  • Açores garantem adiantamento aos trabalhadores das Lajes

  • 📹 Ciberfraudes no recrutamento aumentam. Como evitar?

  • Pedro Duarte “cativa” Finanças no Porto e dá Urbanismo

Populares

Eventos

Comentários ({{ total }})

Trump vai dar “folga” de um ano para que Hungria continue a comprar energia à Rússia

Respostas a {{ screenParentAuthor }} ({{ totalReplies }})
Avatar
{{ comment.author_name }}
Avatar
{{ comment.replies.last_author_name }} respondeu
{{ comment.replies.count }} {{ labelComment( comment.replies.count ) }}

{{ noCommentsLabel }}

Ainda ninguém comentou este artigo.

Promova a discussão dando a sua opinião

Precisa fazer para poder comentar.