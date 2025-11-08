Trump vai dar “folga” de um ano para que Hungria continue a comprar energia à Rússia
Depois de ter ameaçado com sanções à Hungria se continuasse a adquirir petróleo e gás russos, Trump alivia a mão sobre o amigo Orban, escreve Reuters.
Os EUA vão dar um ano de moratória à Hungria para que pare as compras de petróleo e gás à Rússia, avança neste sábado a Reuters, citando fonte da Casa Branca. Em paralelo, os húngaros vão comprar gás aos norte-americanos num montante de 600 milhões de dólares, escreve a agência.
Este movimento, que constitui um recuo de Donald Trump face ao anúncio de mão pesada para os países que façam negócios com companhias russas como Lukoil e Rosneft, incluindo aquele liderado pelo seu aliado Viktor Órban, surge no seguimento da viagem do líder húngaro a Washington.
Na sexta-feira, num encontro nos EUA, onde Órban se deslocou para tentar demover Trump de penalizar o seu país por continuar a adquirir energia à Rússia, o Presidente norte-americano já tinha deixado implícito um alívio àquele que designa de seu amigo.
“É muito difícil para ele ter o petróleo e o gás de outras áreas. Eles não têm mar, não têm portos. Outros países europeus não têm esses problemas e compram muito petróleo e gás da Rússia. Eles sabem que estou muito perturbado com isso, porque estamos a ajudá-los e eles estão a comprar petróleo e gás à Rússia”, disse Trump na conferência de imprensa.
A seu lado, Órban apelou a que fosse feita uma exceção ao seu país, alertando para “as consequências para o povo e a economia húngaros de não comprar petróleo e gás à Rússia”, notando na altura que o país não tem portos marítimos por onde possa trazer essas matérias-primas e que é servido por infraestruturas terrestres ligadas à Rússia.
Segundo o Fundo Monetário Internacional, a Hungria depende da Rússia em 74% e 86%, respetivamente, no gás e petróleo que consome. Caso deixasse de lado essa fonte, iria perder 4% do seu PIB.
