China levanta proibição de exportação de certos metais raros para EUA

A China anunciou a suspensão da proibição de exportação de gálio, antimónio e germânio — metais raros essenciais — para os Estados Unidos.

A regulamentação, que bloqueava as exportações destes metais raros, componentes cruciais, principalmente para semicondutores, está suspensa "até 27 de novembro de 2026", afirmou o Ministério do Comércio chinês, em comunicado.

A regulamentação, que bloqueava as exportações destes metais raros, componentes cruciais, principalmente para semicondutores, está suspensa “até 27 de novembro de 2026”, afirmou o Ministério do Comércio chinês, em comunicado.

