China levanta proibição de exportação de certos metais raros para EUA

A regulamentação, que bloqueava as exportações destes metais raros, componentes cruciais, principalmente para semicondutores, está suspensa “até 27 de novembro de 2026”, afirmou o Ministério do Comércio chinês, em comunicado.

A China anunciou esta madrugada a suspensão da proibição de exportação de gálio, antimónio e germânio — metais raros essenciais — para os Estados Unidos, em mais um sinal de redução das tensões entre os dois países.

Assine o ECO Premium

No momento em que a informação é mais importante do que nunca, apoie o jornalismo independente e rigoroso.

De que forma? Assine o ECO Premium e tenha acesso a notícias exclusivas, à opinião que conta, às reportagens e especiais que mostram o outro lado da história.

Esta assinatura é uma forma de apoiar o ECO e os seus jornalistas. A nossa contrapartida é o jornalismo independente, rigoroso e credível.