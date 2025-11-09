Insurtech portuguesa Indie expande para Espanha com a seguradora Hiscox

A Indie Seguros, insurtech portuguesa especializada em soluções de seguros integrados para a economia das plataformas, acaba de entrar em Espanha, naquele que é o primeiro passo da sua internacionalização, através de uma parceria com a Hiscox, uma das maiores seguradoras especializadas da Europa e que já era sua cliente em Portugal.

A operação arranca com a plataforma de serviços domésticos OSCAR, que neste momento atua em 20 cidades espanholas, também já cliente da Indie Seguros em Portugal. Com esta colaboração, todos os serviços da plataforma passam a estar automaticamente cobertos pela Hiscox, oferecendo proteção instantânea e à medida, para milhares de serviços prestados mensalmente.

João Teixeira Fernandes, CEO da Indie Seguros, comentou que “esta parceria com a Hiscox marca o início da nossa presença internacional e prova que o futuro dos seguros será colaborativo”, acrescentando estarem a construir soluções que se adaptam ao ritmo da economia digital e “fecham o ‘insurance gap’ que ainda deixa milhões de trabalhadores e empresas desprotegidos”.

Este passo é qualificado por João Fernandes como a fase seguinte após um período de validação e crescimento em Portugal. “A empresa entra agora numa fase de aceleração, com planos para quadruplicar a equipa e multiplicar por dez a faturação nos próximos 18 meses. O objetivo é consolidar a operação em Portugal e Espanha e preparar a entrada em novos mercados europeus”, diz.

Uma solução fácil

O CEO da Indie explica que a empresa é uma insurtech, “metade mediador de seguros, metade empresa tecnológica”. Está a construir um sistema operativo de seguros para plataformas digitais para, através da uma API, ativarem seguros automaticamente, integrados nas suas operações, e cobrados por minuto, por tarefa, por turno ou por qualquer outro tipo de utilização.

Em Portugal, a Indie Seguros trabalha com as principais seguradoras como a Allianz, a Berkley, Caravela, a Generali Tranquilidade, a Hiscox, a Innovarisk ou a Real Vida, e tem como clientes plataformas como o OSCAR, a Lyzer, a MyCareforce, ou a Bolt. No total, a startup já segurou 700 mil tarefas, representando 25 milhões de euros de valor coberto.

O trabalho da Indie com seguradoras tradicionais incide em adaptar seguros tradicionais às necessidades específicas dos novos modelos de trabalho e consumo. “Somos o elo de ligação entre as seguradoras e o futuro do trabalho”, comenta o CEO, e isso significa segurar, por exemplo, “acidentes de trabalhadores da economia gig, ou bens de clientes de aplicações de serviços domésticos”.

Mercado global está a crescer 17% por ano

“O nosso objetivo é permitir que qualquer plataforma possa segurar qualquer coisa, a qualquer hora e em qualquer lugar. A nossa ambição é ser o sistema operativo dos seguros para a economia digital.”

O CEO comenta que a internacionalização da Indie dá-se num momento em que a economia de plataformas cresce a ritmo acelerado. Segundo a empresa, o setor vale hoje 700 mil milhões de dólares e cresce 17% ao ano, envolvendo 435 milhões de pessoas em todo o mundo.

“No entanto, a falta de proteção e cobertura ajustada continua a ser um dos maiores desafios”, observa João Fernandes, “um simples acidente com um trabalhador, um problema causado a um cliente ou uma ação judicial contra uma plataforma podem arruinar vidas e empresas instantaneamente”, referindo ainda que os “atuais regimes de proteção social e os seguros tradicionais não conseguem responder à natureza flexível desta nova economia e dos seus modelos de trabalho”, conclui.