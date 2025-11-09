Conferência Anual ECOseguros

Inteligência Artificial está “automatizar tarefas e libertar os mediadores para funções de maior valor”

  • Carolina Neves Carvalho
  • 16:25

Veja a intervenção completa do painel que discutiu o que a IA já está a trazer setor segurador e a forma como permite aumentar a “eficiência” e a “satisfação dos clientes”.

A Inteligência Artificial (IA) é um dos temas mais discutidos no setor segurador. Durante o painel que reuniu António Castro CEO e Co-fundador FRANK, Hugo Veloso manager da NTT Data Portugal, e José Lino Ferreira consultor da MPM, debateu-se “o que a IA já tem para oferecer”, numa discussão que entusiasmou toda a audiência presente na 6ª edição da Conferência anual ECOseguros.

Apontada como um fator de transformação comparável à chegada da internet, António Castro defendeu que existem três dimensões da IA que já estão em prática, são elas: “IA generativa, preditiva e agentes inteligentes” – que estão a “automatizar tarefas e libertar os mediadores para funções de maior valor”, sendo este “um canal essencial na mediação”. No entanto, é necessário “existir um balanço entre expectativa e soluções de IA” tal como “um conhecimento da mediação”.

Já para Hugo Veloso, manager da NTT Data Portugal, a IA aumenta a “eficiência” e a “satisfação dos clientes”, no entanto, Veloso defenda ainda que a “IA não vai substituir a interação humana, mas vai simplificar muitos dos processos”, existindo por isso a necessidade de “acelerar a própria tecnologia que as seguradoras usam”.

José Lino Ferreira, consultor da MPM, baseou a sua intervenção no papel da IA na corretagem, particularmente “na automatização de processos que vão tirar muita carga administrativa aos corretores” e também da sua importância na “defesa da carteira dos corretores”. Dito isto, Ferreira defendeu ainda que “os corretores deviam ter mais informação do que o que têm”.

Veja aqui na íntegra a discussão deste painel.

Assine o ECO Premium

No momento em que a informação é mais importante do que nunca, apoie o jornalismo independente e rigoroso.

De que forma? Assine o ECO Premium e tenha acesso a notícias exclusivas, à opinião que conta, às reportagens e especiais que mostram o outro lado da história.

Esta assinatura é uma forma de apoiar o ECO e os seus jornalistas. A nossa contrapartida é o jornalismo independente, rigoroso e credível.

Assine já Veja todos os planos

Últimas

  • IA “liberta mediadores para funções de maior valor”

  • IL critica PSD por “sinais perigosos” de cedência ao Chega

  • Guia prático para a décima edição da Web Summit

  • Marcelo questiona greve geral. “Procissão ainda vai no adro”

  • Mais de 70 mil pessoas e 2.500 startups na Web Summit

Populares

Eventos

Comentários ({{ total }})

Inteligência Artificial está “automatizar tarefas e libertar os mediadores para funções de maior valor”

Respostas a {{ screenParentAuthor }} ({{ totalReplies }})
Avatar
{{ comment.author_name }}
Avatar
{{ comment.replies.last_author_name }} respondeu
{{ comment.replies.count }} {{ labelComment( comment.replies.count ) }}

{{ noCommentsLabel }}

Ainda ninguém comentou este artigo.

Promova a discussão dando a sua opinião

Precisa fazer para poder comentar.