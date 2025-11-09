Lisboa prepara-se para a décima edição da Web Summit. O que esperar e quem são os principais participantes?

Lisboa acolhe na próxima semana uma das maiores feiras tecnológicas do mundo, a décima edição da Web Summit na capital portuguesa. A cimeira tecnológica, entre 10 e 13 de novembro, reúne especialistas, empresários, investidores e startups para debater o futuro e o impacto da tecnologia, com a inteligência artificial (IA) no foco das atenções.

O tema atravessa todas as áreas e setores, “desde programação, à saúde, do desporto à energia, da criatividade ao espaço” — e promete dominar os debates do evento. Ao longo dos palcos e exposições, estarão em destaque grandes questões: quem controla a inteligência artificial, quem a financia e de que forma governos, investidores e criadores se estão a adaptar a um mundo em rápida transformação.

O arranque da nova edição da Web Summit terá lugar a 10 de novembro, às 18h, na Altice Arena, e contará com a participação de Gonçalo Matias, ministro Adjunto e da Reforma do Estado, e Carlos Moedas, presidente da Câmara Municipal de Lisboa. Anton Osika, cofundador e CEO da Lovable, ou Maria Sharapova, antiga tenista profissional, são outros dos oradores que dão o pontapé de saída à cimeira no Parque das Nações.

Entre os participantes portugueses que marcarão presença nos vários painéis de debate da Web Summit, destacam-se Fernando Alexandre, Ministro da Educação, Ciência e Inovação, que participa no dia 11 de novembro no painel “Digital equity = Educational justice” (Equidade digital = Justiça educativa, em tradução livre), entre as 16h e as 16h20, no Palco 13.

No dia 12 de novembro, Ana Figueiredo, CEO da MEO, marcará presença no painel “What does the new era of innovation look like?” (Como será a nova era da inovação?, em tradução livre), entre as 13h35 e as 13h55, no Palco 11, enquanto Bernardo Correia, secretário de Estado da Digitalização, participa no painel “Policies that power startup ecosystems” (Políticas que fortalecem os ecossistemas de startups), entre as 15h20 e as 15h45, no Palco 13.

Já entre os oradores internacionais destaque para o sueco Anton Osika, antigo físico de partículas no CERN, o primeiro engenheiro da empresa Sana Lab, em IA, que aplica a tecnologia para transformar como organizações aprendem, gerem conhecimento e capacitam pessoas no local de trabalho. Mais tarde, cofundou a startup Depict.ai, apoiada pela Y Combinator, que forneceu milhares de milhões de recomendações e angariou 20 milhões de dólares, antes de fundar a Lovable em 2023.

Anton Osika volta a subir ao palco principal a 10 de novembro, entre as 18h35 e as 19h00, para o painel “Building for the 99%: Inside Lovable, the world’s fastest-growing tech company” (Construir para os 99%: por dentro da Lovable, a empresa tecnológica que mais cresce no mundo).

A 11 de novembro, o destaque para Cristiano Amon. O presidente e CEO da Qualcomm irá participar no painel “Human-centered design in the age of AI” (Design centrado no ser humano na era da inteligência artificial), entre as 11h00 e as 11h20, no palco principal. No mesmo dia, Brad Smith, presidente e vice-presidente da Microsoft, subirá ao palco principal, entre as 12h00 e as 12h20, para o painel “No ordinary time” (Um tempo fora do comum).

A 11 de novembro será a vez de Alex Schultz, diretor de marketing e vice-presidente de análise da Meta, partilhar a sua visão sobre o futuro do marketing digital no painel “The inside scoop: Digital marketing insights” (Os Bastidores do Marketing Digital: Insights e Tendências), entre as 14h00 e as 14h20, no palco principal, voltando depois a participar entre as 15h05 e as 15h35, no Palco 10.

Por fim, Matthew Prince, cofundador e CEO da Cloudflare, subirá ao palco principal no dia 12 de novembro, entre as 16h20 e as 16h40, para o painel “Pay per crawl: when bots rule the web” (Pagar por rastreamento: quando os bots dominam a internet), regressando no dia 13 de novembro, entre as 11h30 e as 11h50, com o painel “The AI browser wars” (As guerras dos navegadores de IA).

De acordo com a organização são esperados cerca de 70 mil participantes ao longo dos quatro dias do evento e, como é habitual, deverá ser privilegiada a utilização de transportes públicos, nomeadamente o metro (linha vermelha) e autocarros. Preveem-se ainda vários constrangimentos de trânsito nas ruas envolventes. A lista de objetos proibidos no interior do recinto pode ser consultada através da aplicação “Web Summit”.