Política

Mariana Leitão critica PSD por dar “sinais perigosos” de cedência ao Chega

  • Lusa
  • 16:08

A presidente da Iniciativa Liberal (IL) criticou o PSD por dar "sinais perigosos" de cedência ao Chega, acusando ainda de "brincar aos socialistas de manhã e aos populistas à tarde".

A presidente da Iniciativa Liberal (IL) criticou o PSD por dar “sinais perigosos” de cedência ao Chega, acusando ainda os sociais-democratas de “brincar aos socialistas de manhã e aos populistas à tarde”. “O PSD — esse mesmo partido que se diz alternativa — está a dar sinais perigosos, sinais de cedência, sinais de quem troca princípios por conveniência, sinais de quem acha que o poder vale mais do que a coerência“, afirmou Mariana Leitão, que discursava na abertura da reunião do Conselho Nacional da IL, que decorre hoje em Coimbra.

A líder da Iniciativa Liberal disse que, quando o Chega “mete o pé na porta, exige, pressiona, impõe”, o PSD, “em vez de dizer não, faz contas”, acusando os sociais-democratas de ceder à extrema-direita. “A Iniciativa Liberal não cede. Liberdade, responsabilidade e igualdade perante a lei não são negociáveis, porque não permitiremos que a liberdade seja refém do populismo, venha de que lado vier”, vincou.

Para Mariana Leitão, a IL é a única alternativa que garante que em circunstância alguma “haverá qualquer tipo de acordos com os extremos”. “Se o PSD quer continuar a brincar aos socialistas de manhã e aos populistas à tarde, então que o faça sozinho. Se Luís Montenegro quer trair o seu próprio ‘não é não’, e os compromissos que assume com os portugueses, pode ter a certeza que eu não o farei“, acrescentou.

Numa intervenção de cerca de dez minutos, a líder da IL criticou ainda o facto de haver pessoas que trabalham “e são pobres”, apontou para a crise da habitação e abordou a saúde, recusando que o debate seja em torno da demissão da ministra.

A saída da ministra vai resolver as listas de espera? Vai resolver as ineficiências do sistema? Vai motivar os profissionais de saúde que estão saturados? Não vai. A Iniciativa Liberal não quer saber quem é que se senta na cadeira, quer saber quem é que tem as soluções e a coragem de as implementar“, disse, defendendo que deve ser “colocada toda a capacidade instalada — pública, privada e social — ao serviço das pessoas”.

No seu discurso, Mariana Leitão criticou também o Orçamento do Estado para 2026, considerando-o uma “enorme desilusão” porque mostra “que este Governo não tem coragem para mudar o país”.

“Quando o Governo teve a oportunidade de mostrar que queria ser diferente do PS, o que é que fez? Apresentou um documento que podia ter sido escrito por um governo socialista. A obsessão em manter o Estado gordo, lento e pesado continua a mesma”, notou. Para Mariana Leitão, as pessoas vão continuar “sufocadas pelos impostos” e a economia “amarrada pela burocracia”.

