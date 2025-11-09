Regulação

Moçambique propõe revisão da lei dos seguros

  • Lusa
  • 12:55

As alterações propostas envolvem as condições de acesso e de exercício da atividade seguradora e sua mediação, bem como a definição de regras de conduta para os mediadores de seguros.

A ministra das Finanças moçambicana Carla Louveira admitiu na quinta-feira que a legislação que regula o mercado segurador, que cresceu 11,5% em 2024, para 328 milhões de euros, está “desajustada da realidade”, tendo o Governo avançado com a sua revisão.

Carla Louveira, Ministra das Finanças de Moçambique. “Existe um imenso mercado por desenvolver e um vasto potencial de crescimento por explorar.”

Carla Louveira apresentou na quinta-feira, no parlamento, em Maputo, a proposta de Lei de Autorização Legislativa para o Governo proceder à Revisão do Regime Jurídico dos Seguros, “por se mostrar desajustado da realidade atual”, nomeadamente nos “aspetos relativos às condições de acesso e de exercício da atividade seguradora e sua mediação, às garantias financeiras exigíveis às seguradoras e resseguradoras, bem como ao contrato de seguro”.

Perante os deputados, a ministra avançou que, atualmente, o mercado segurador moçambicano é composto por 21 seguradoras, três micro-seguradoras e “uma vasta rede de mediadores”, tendo registado em 2024 “uma produção de 24,16 mil milhões de meticais [328 milhões de euros], que representa um crescimento de cerca de 11,5% face ao período de 2023, correspondendo a taxa de penetração dos seguros na economia de 1,66%” no ano passado.

“Este número mostra a real dimensão da oportunidade que temos pela frente, na perspetiva de que existe um imenso mercado por desenvolver e um vasto potencial de crescimento por explorar. É neste contexto que a presente proposta de revisão visa, fundamentalmente, atualizar e melhorar as matérias constantes do regime jurídico dos Seguros”, disse Carla Louveira.

As alterações previstas pelo Governo, elencou, envolvem as condições de acesso e de exercício da atividade seguradora e sua mediação, visando “reforçar a responsabilidade em matéria de governação, de modo a assegurar que a gestão feita pelos operadores seja transparente, sã e prudente e que observe os princípios de boa gestão”.

Igualmente para “proibir a acumulação de cargos pelos titulares dos órgãos sociais, para evitar conflitos de interesse” e “promover a figura do provedor do cliente”, que será uma “pessoa formada e credenciada pela entidade de supervisão, em defesa dos interesses do consumidor de seguros”.

“Quanto ao Regime Jurídico do Contrato de Seguro, a proposta visa estabelecer as regras de conduta dos mediadores de seguros, com vista a assegurar a proteção dos clientes dos serviços e produtos do setor de seguros”, explicou ainda Carla Louveira.

Acrescentou que a proposta de autorização legislativa dependente do parlamento “visa igualmente dissociar e autonomizar” as matérias relativas à criação da entidade de supervisão, das relativas às condições de acesso e de exercício da atividade seguradora e respetiva mediação.

“Importa salientar que as reformas legislativas no setor de seguros surgem no contexto da dinâmica atual do país e no seguimento dos princípios e boas práticas de governação emanadas pelas organizações internacionais de que Moçambique é membro, nomeadamente, a Associação Internacional dos Supervisores de Seguros (IAIS) e pelo Comité das Autoridades de Supervisão de Instituições Financeiras Não Bancárias da SADC (CISNA)”, destacou Carla Louveira.

Assine o ECO Premium

No momento em que a informação é mais importante do que nunca, apoie o jornalismo independente e rigoroso.

De que forma? Assine o ECO Premium e tenha acesso a notícias exclusivas, à opinião que conta, às reportagens e especiais que mostram o outro lado da história.

Esta assinatura é uma forma de apoiar o ECO e os seus jornalistas. A nossa contrapartida é o jornalismo independente, rigoroso e credível.

Assine já Veja todos os planos

Últimas

  • Mais de 70 mil pessoas e 2.500 startups na Web Summit

  • Insurtech Indie expande para Espanha com a seguradora Hiscox

  • Governo Moçambique propõe modernizar lei dos seguros

  • Opinião

    O Prémio Justo

  • Partidos entregam 2.176 propostas de alteração ao orçamento

Populares

Eventos

Comentários ({{ total }})

Moçambique propõe revisão da lei dos seguros

Respostas a {{ screenParentAuthor }} ({{ totalReplies }})
Avatar
{{ comment.author_name }}
Avatar
{{ comment.replies.last_author_name }} respondeu
{{ comment.replies.count }} {{ labelComment( comment.replies.count ) }}

{{ noCommentsLabel }}

Ainda ninguém comentou este artigo.

Promova a discussão dando a sua opinião

Precisa fazer para poder comentar.

Moçambique recebe 5,4 milhões de pagamento paramétrico

ECO Seguros,

Grupo African Risk Capacity pagou ao Governo de Moçambique cerca de 1,8 milhões de dólares em resposta à seca e 400 mil para a seca e 3,1 milhões para o ciclone ao Programa Alimentar Mundial.