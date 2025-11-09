Rui Costa reeleito presidente do Benfica com 1.266.105 dos votos

Rui Costa foi reeleito presidente do Benfica, ao vencer no sábado a segunda volta das eleições para o quadriénio 2025-2029, anunciou o presidente da Mesa da Assembleia Geral do clube.

O presidente em exercício, que tinha sido eleito pela primeira vez em 2021, teve 1.266.105 dos votos e superou a concorrência de João Noronha Lopes (655.566), duas semanas após a primeira volta do escrutínio, em que o antigo internacional português já tinha recolhido o maior número das preferências.

Este ato eleitoral foi o mais participado da história do Benfica e constituiu um recorde mundial, com um total de 93.081 sócios votantes, que superaram em cerca de sete mil os que se verificaram na primeira volta (86297), que já tinha dobrado os 40.085 do escrutínio anterior, em que o antigo futebolista internacional português tinha derrotado Francisco Benítez.

João Noronha Lopes já tinha assumido a derrota na segunda volta das eleições para a presidência do Benfica, falando em “desilusão”, mas arcando com a “responsabilidade pessoal pelo resultado”. O candidato da lista F reagiu, na sua sede de campanha, em Lisboa, ainda antes de serem conhecidos os resultados finais, mas numa fase em que os apuramentos parciais dão considerável vantagem a Rui Costa, presidente em exercício e candidato pela lista G.

“Estou desiludido com este resultado e assumo pessoalmente a responsabilidade. Fui eu, e apenas eu, que não consegui convencer os benfiquistas da necessidade de uma mudança”, disse João Noronha Lopes.