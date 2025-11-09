São esperadas mais de 70 mil pessoas e 2.500 startups na Web Summit 2025

A Web Summit regressa à capital portuguesa entre os dias 10 e 13 de novembro e promete, mais uma vez, transformar Lisboa no grande ponto de encontro mundial para empreendedores, investidores e líderes tecnológicos.

A organização espera receber mais de 70 mil pessoas, entre 2.500 startups expositoras, 1.000 investidores e 900 oradores — números que praticamente espelham os números de 2024, quando o evento atingiu a lotação esgotada com 71.528 participantes de 153 países. Estiveram também presentes 2.005 membros da imprensa, provenientes de 76 países.

Depois de no ano passado o Brasil ter levado à cimeira a a segunda maior delegação, ficou atrás da Alemanha, este ano leva 300 startups. Uma participação na cimeira do ano passado que, diz a comitiva brasileira, gerou mais de 15 milhões de euros de negócios. Rio de Janeiro, recorde-se, é uma das cidades que recebe a Web Summit.

Este ano, Portugal, através do programa Road 2 Web Summit, uma parceria entre a Startup Portugal e a organização da cimeira, 115 startups irão ser apoiadas, elevando para mais de mil o número de startups apoiadas por este programa desde a primeira edição, em 2016. Esta centena de startups, em conjunto, já levantou 40 milhões de euros. A este número juntam-se outras 63 que participam na cimeira com o apoio da Unicorn Factory Lisboa, das quais 30% são lideradas por mulheres, segundo adiantou Gil Azevedo, diretor executivo, à Lusa.

Em 2024, a cimeira tecnológica acolheu 3.050 empresas expositoras, 1.066 investidores e 953 oradores, num evento marcado por debates sobre o impacto da inteligência artificial, que continua a dominar muitos temas e desafios da atualidade. Assim, a Web Summit 2025 quer continuar a ser “o palco onde se discute quem a controla, quem paga por ela e como governos, investidores e criadores se adaptam ao novo mundo que está a emergir”, explica a organização.

Grandes empresas tecnológicas como a Cloudflare, Meta, Qualcomm, Microsoft, Lovable, IBM ou a Adobe, marcarão presença, com os seus líderes a debater os principais temas e desafios do mundo tecnológico.

O evento pretende também continuar a destacar a diversidade e o empreendedorismo feminino: em 2024, 44% das startups presentes eram fundadas por mulheres, o valor mais alto de sempre, e as mulheres representaram 42% dos participantes e 37% dos oradores.

Para esta edição, a Câmara Municipal de Lisboa aprovou um apoio financeiro de 7,2 milhões de euros para o evento — uma decisão que suscitou críticas do único vereador do PCP, João Ferreira.