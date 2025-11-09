UGT ratifica adesão à greve geral com CGTP na quinta-feira

A UGT vai propor na quinta-feira ao secretariado nacional a ratificação da decisão de avançar, com a CGTP, para uma greve geral no dia 11 de dezembro, disse à Lusa fonte daquela central sindical. “A decisão vai ser ratificada no secretariado nacional de dia 13“, disse à Lusa fonte oficial da UGT, confirmando ter havido conversações com a CGTP.

A greve geral foi anunciada este sábado pelo secretário-geral da CGTP, Tiago Oliveira, no final da marcha nacional contra o pacote laboral, em Lisboa. “Com posição já tomada ou em processo final de decisão por muitas estruturas sindicais, foi possível estabelecer a convergência para uma greve geral no próximo dia 11 de dezembro”, disse.

A última vez que as duas centrais sindicais convocaram uma greve geral conjunta foi há mais de dez anos, na altura da ‘troika’.

Esta greve geral foi convocada em protesto contra o anteprojeto do Governo para revisão da legislação laboral, que está a ser debatido com os parceiros sociais e que prevê a revisão de “mais de uma centena” de artigos do Código de Trabalho.

O secretário-geral da UGT já tinha criticado o pacote laboral, no final de outubro, tendo afimado que “o discurso da valorização salarial foi muitas vezes substituído pelo discurso de empresas, empresas, empresas e produtividade”, e cuja, posição, a seu ver, está “plasmada no anteprojeto de reforma da legislação laboral”.

Mário Mourão reiterou que a UGT “sempre privilegiou o diálogo e a negociação” e que “continua à mesa” das negociações, mas deixou o aviso: “Entre escolher um mau acordo ou uma luta na rua, nós preferimos a luta na rua“.

As alterações previstas na proposta – designada “Trabalho XXI” e que o Governo apresentou em 24 de julho como uma revisão “profunda” da legislação laboral – visam desde a área da parentalidade (com alterações nas licenças parentais, amamentação e luto gestacional) ao trabalho flexível, formação nas empresas ou período experimental dos contratos de trabalho, prevendo ainda um alargamento dos setores que passam a estar abrangidos por serviços mínimos em caso de greve.

Uma marcha contra o pacote laboral organizada pela CGTP levou este sábado milhares de trabalhadores a descer a Avenida da Liberdade, em Lisboa, protestando contra as alterações à lei laboral propostas pelo Governo de Luís Montenegro.