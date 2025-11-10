5 coisas que vão marcar o dia

No mesmo dia em que arranca a 30.ª Conferência das Nações Unidas sobre Alterações Climáticas, o INE divulga o mais recente índice de volume de negócios, emprego, remunerações e horas trabalhadas na indústria e o Eurostat mostra como evoluiu o número de voos comerciais na União Europeia em outubro deste ano. Há mexidas nos preços dos combustíveis.

Arranca a COP30

Arranca a 30.ª Conferência das Nações Unidas sobre Alterações Climáticas (COP30), o maior evento mundial das Nações Unidas dedicado às alterações climáticas, que decorre na cidade amazónica brasileira de Belém até 21 de novembro. Os Estados Unidos da América (EUA) não vão enviar “representantes de alto nível” à conferência. Em 2024, cerca de 75 líderes participaram na COP29 no Azerbaijão, um número já inferior ao da edição anterior no Dubai.

INE divulga dados sobre indústria, transportes e comércio

O Instituto Nacional de Estatística (INE) divulga o mais recente índice de volume de negócios, emprego, remunerações e horas trabalhadas na indústria e as estatísticas do comércio internacional referentes a setembro.

Como evoluiu o setor da aviação?

O Eurostat vai divulgar os dados sobre os voos comerciais na União Europeia (UE) referentes a outubro deste ano. No ano passado foram registados 6,7 milhões de voos comerciais na UE, mais 5,8% em comparação com 2023 (6,3 milhões). Apesar deste aumento, o número de voos manteve-se abaixo dos níveis pré-pandémicos em 2019 (sete milhões).

Gasóleo encarece e gasolina fica mais barata

Esta segunda-feira, o abastecimento de gasóleo vai subir 1,5 cêntimos, enquanto a gasolina deverá ficar cerca de meio cêntimo mais barata. Quem for abastecer deverá pagar 1,599 euros por litro de gasóleo simples e 1,698 euros por litro de gasolina simples, segundo os valores médios praticados nas bombas divulgados pela Direção-Geral de Energia e Geologia (DGEG).

Divulgação do relatório “Portugal as a Prime Investment Destination: Infrastructure & Innovation at the Core”

É divulgado esta segunda-feira os resultados do relatório “Portugal as a Prime Investment Destination: Infrastructure & Innovation at the Core”, da Euronext, que apresentam insights sobre os principais fatores que fazem da economia portuguesa um destino de investimento, salientando as oportunidades de investimento nas empresas portuguesas e assegurando a sua exposição global.