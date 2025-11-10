Empresas

Administrador da Galp compra 5.500 ações da empresa

  Lusa
  19:47

Nuno Holbech Bastos comprou os títulos por 17,495 euros por ação, num total 96,2 mil euros.

O vogal da comissão executiva e do Conselho de Administração da Galp, Nuno Holbech Bastos, comprou 5.500 ações da empresa, por 96,2 mil euros, de acordo com um comunicado publicado esta sexta-feira pela Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

“O diretor executivo e membro do Conselho de Administração, Nuno Holbech Bastos, informou a empresa que adquiriu ações da Galp. Após esta transação, Nuno Holbech Bastos detém 5.500 ações”, destacou a Galp.

Segundo a informação divulgada pela empresa, Nuno Holbech Bastos comprou os títulos por 17,495 euros por ação, num total 96,2 mil euros, no dia 4 de novembro.

 

