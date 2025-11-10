Antas da Cunha Ecija aposta na Madeira e estabelece nova parceria

A Antas da Cunha Ecija estabeleceu uma parceria com o escritório madeirense Vítor Abreu Advogados, focado na área de Private Clients. O sócio responsável pela área de Seguros e Responsabilidade Civil, Rui Mesquita, irá coordenar a ligação entre os escritórios de Lisboa e do Funchal e avança que se trata de uma “parceria estratégica”.

“A área da Responsabilidade Civil é uma área com enorme relevo, quer na Madeira, quer em Porto Santo, devido ao significativo número de acidentes rodoviários que ocorrem anualmente. O arquipélago da Madeira tem um défice de estruturas jurídicas especializadas, capazes de oferecer suporte adequado aos sinistrados na região. Por esse motivo, acreditamos que esta parceria nos permitirá colocar ao serviço dos nossos clientes privados, uma rede de referenciação local, envolvendo médicos e averiguadores que, certamente, se revelará muito útil”, refere em comunicado o sócio.

Já Vítor Abreu, fundador do escritório Vítor Abreu Advogados, adianta que o desafio de colaborarem com Antas da Cunha Ecija fez “todo o sentido desde o primeiro minuto”. “Os grandes beneficiados serão, certamente, os nossos clientes”, acrescenta.

Vítor Abreu centra a sua atividade, predominantemente, na área do direito civil, com particular enfoque no acompanhamento e gestão de conflitos familiares, administração de patrimónios e sucessões, litígios de natureza contratual e registos e notariado.