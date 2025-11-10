Bélgica oferece salário de 2.000 euros mensais a jovens de 17 anos por um ano de serviço militar voluntário

O Governa belga enviou 149 mil cartas aos jovens de 17 anos a informar que podem cumprir voluntariamente serviço militar por um ano com uma remuneração mensal de 2.000 euros líquidos. A iniciativa arranca em setembro do próximo ano.

O anúncio foi feito no sábado pelo ministro da Defesa belga, Theo Francken, através da rede social X. “Foram enviadas 149.000 cartas. Incentiva-se todos os jovens de 17 anos do país a juntarem-se às forças armadas em geral e a participarem no serviço militar voluntário de um ano em particular“, escreveu Francken.

O serviço voluntário terá início em setembro de 2026 e prevê uma formação militar destinada a 500 homens e mulheres entre os 18 e os 25 anos. No entanto, o objetivo a longo prazo é que o número de vagas aumente para 1.000 em 2027 e que continue a crescer progressivamente até um máximo de 7.000.

Os jovens recrutas desempenharão funções de vigilância nas forças navais, aéreas e terrestres. O ministro Francken justificou a necessidade desta campanha de recrutamento citando a urgência de renovar o efetivo em virtude da chegada de “muitos equipamentos novos”, numa altura em que o país vai aumentar os gastos com Defesa para 2% Produto Interno Bruto (PIB).

A NATO prevê que todos os 32 membros da Aliança Atlântica cumpram ou superem a meta deste ano para gastos em Defesa, 2% do PIB, incluindo os que têm gastado menos, como Portugal.

Portugal tem estado nos últimos anos entre os aliados incumpridores da meta de 2%, e tal como outros membros deste grupo — Bélgica, Canadá, Espanha e Itália.