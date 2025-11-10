Bruxelas à procura de fundo para gerir Scale Up de 5 mil milhões de euros

Bruxelas está à procura de um fundo de investimento privado para gerir o Scale Up, com 5 mil milhões de euros. Este fundo, que é o maior da região, já tem compromissos de 2,5 mil milhões assegurados, dos quais mil milhões do European Innovation Council (EIC) e o restante de diversos investidores privados. O objetivo é ter o fundo gestor fechado em dezembro, noticia a Sifted.

“Será o melhor que temos na Europa”, disse Ekaterina Zaharieva, comissária europeia com o pelouro das startups. “Será um fundo puramente privado e impulsionado pelo mercado. Não iremos interferir nas decisões do fundo”, garantiu a responsável, citada pela Sifted (conteúdo em inglês/acesso reservado).

A open call para encontrar o gestor para este fundo criado para investir em startups em fase de crescimento irá decorrer durante novembro, com o objetivo de nomear o parceiro em dezembro.

De momento, um compromisso total de 2,5 mil milhões já está assegurado, com mil milhões do European Innovation Council (EIC) e 1,5 mil milhões de investidores privados incluindo Novo Holdings, CriteriaCaixa, Santander/Mouro Capital, APG Asset Management e da família sueca Wallenberg.