Empreendedorismo

Bruxelas à procura de fundo para gerir Scale Up de 5 mil milhões de euros

O fundo, o maior da região, já tem compromissos de 2,5 mil milhões assegurados, dos quais mil milhões do European Innovation Council (EIC) e o restante de diversos investidores privados.

Bruxelas está à procura de um fundo de investimento privado para gerir o Scale Up, com 5 mil milhões de euros. Este fundo, que é o maior da região, já tem compromissos de 2,5 mil milhões assegurados, dos quais mil milhões do European Innovation Council (EIC) e o restante de diversos investidores privados. O objetivo é ter o fundo gestor fechado em dezembro, noticia a Sifted.

“Será o melhor que temos na Europa”, disse Ekaterina Zaharieva, comissária europeia com o pelouro das startups. “Será um fundo puramente privado e impulsionado pelo mercado. Não iremos interferir nas decisões do fundo”, garantiu a responsável, citada pela Sifted (conteúdo em inglês/acesso reservado).

A open call para encontrar o gestor para este fundo criado para investir em startups em fase de crescimento irá decorrer durante novembro, com o objetivo de nomear o parceiro em dezembro.

De momento, um compromisso total de 2,5 mil milhões já está assegurado, com mil milhões do European Innovation Council (EIC) e 1,5 mil milhões de investidores privados incluindo Novo Holdings, CriteriaCaixa, Santander/Mouro Capital, APG Asset Management e da família sueca Wallenberg.

Assine o ECO Premium

No momento em que a informação é mais importante do que nunca, apoie o jornalismo independente e rigoroso.

De que forma? Assine o ECO Premium e tenha acesso a notícias exclusivas, à opinião que conta, às reportagens e especiais que mostram o outro lado da história.

Esta assinatura é uma forma de apoiar o ECO e os seus jornalistas. A nossa contrapartida é o jornalismo independente, rigoroso e credível.

Assine já Veja todos os planos

Últimas

  • OE2026. TC pede audição urgente sobre as suas “competências”

  • Menos de metade das PME em Portugal tem faturação eletrónica

  • Gouveia e Melo acusa Lusa de notícia falsa. Direção repudia

  • A cronologia do mais longo ‘shutdown’ do Governo dos EUA

  • Trabalhadores da Base das Lajes começam a pedir adiantamento

Populares

Eventos

Comentários ({{ total }})

Bruxelas à procura de fundo para gerir Scale Up de 5 mil milhões de euros

Respostas a {{ screenParentAuthor }} ({{ totalReplies }})
Avatar
{{ comment.author_name }}
Avatar
{{ comment.replies.last_author_name }} respondeu
{{ comment.replies.count }} {{ labelComment( comment.replies.count ) }}

{{ noCommentsLabel }}

Ainda ninguém comentou este artigo.

Promova a discussão dando a sua opinião

Precisa fazer para poder comentar.

Nova associação de venture studios quer impulsionar startups

Ana Marcela,

A nova associação Studios.pt estima a existência de 10 a 15 venture studios em Portugal, "manifestamente pouco para o potencial de impacto na inovação do país", diz o presidente Rui Gouveia.