Bulgária assume controlo de refinaria do gigante russo Lukoil

O governo búlgaro anunciou esta segunda-feira que vai nomear um administrador para gerir a única refinaria de petróleo da Bulgária, do gigante russo Lukoil, sob sanções norte-americanas, para impedir que financie a guerra na Ucrânia.

“Nem um cêntimo deve destinar-se à guerra na Ucrânia. Esse é o objetivo das sanções”, declarou o primeiro-ministro búlgaro, Rosen Zhelyazkov, numa conferência de imprensa em Sófia, indicando que o parlamento já aprovou na sexta-feira uma lei que autoriza a nomeação do administrador.

Zhelyazkov referiu que a nova administração – que pode ser mais que uma pessoa – terá poder para dirigir a Lukoil e mesmo vender os seus bens na Bulgária, incluindo a refinaria de Burgas, que abastece a quase totalidade do mercado búlgaro de combustíveis, bem como a rede de transportes, depósitos de armazenamento e gasolineiras da refinaria.

O primeiro-ministro adiantou que o Governo está a considerar vários nomes para o cargo e que a decisão será anunciada assim que a lei entrar em vigor, depois da publicação em Diário da República, prevista para os próximos dias. Zhelyazkov confirmou também medidas de segurança adicionais na refinaria e imediações, como sistemas antidrones e vigilância reforçada.

“São medidas preventivas. Mesmo antes das sanções, já se tinham registado incidentes em refinarias europeias pertencentes a empresas russas. O nosso objetivo é proteger as infraestruturas essenciais do país”, afirmou o primeiro-ministro búlgaro, sem especificar a que incidentes se referia.

As sanções impostas pelos Estados Unidos à Lukoil e à Rosneft vão entrar em vigor a 21 de novembro e poderão provocar a suspensão temporária das operações da refinaria, causando receio de uma potencial crise de abastecimento. O Governo búlgaro garantiu que o país tem reservas de combustível para 90 dias e o funcionamento da refinaria, em princípio, não será afetado, uma vez que todo o crude importado já não é de origem russa.

A Rússia invadiu a Ucrânia a 24 de fevereiro de 2022, com o argumento de proteger as minorias separatistas pró-russas no leste e “desnazificar” o país vizinho, independente desde 1991 – na sequência do fim da antiga União Soviética – e que tem vindo a afastar-se da esfera de influência de Moscovo e a aproximar-se da Europa e do Ocidente.

A guerra na Ucrânia já causou dezenas de milhares de mortos de ambos os lados, e os últimos meses foram marcados por ataques aéreos em grande escala da Rússia a cidades e infraestruturas ucranianas, ao passo que as forças de Kiev têm visado, em ofensivas com drones, alvos militares em território russo e na península da Crimeia, ilegalmente anexada por Moscovo em 2014.

No plano diplomático, a Rússia rejeitou até agora qualquer cessar-fogo prolongado e exige, para pôr fim ao conflito, que a Ucrânia lhe ceda quatro regiões – Donetsk, Lugansk, Kherson e Zaporijia – além da península da Crimeia anexada em 2014, e renuncie para sempre aderir à NATO.

Estas condições são consideradas inaceitáveis pela Ucrânia, que, juntamente com os aliados europeus, exige um cessar-fogo incondicional de 30 dias antes de entabular negociações de paz com Moscovo. Por seu lado, a Rússia considera que aceitar tal oferta permitiria às forças ucranianas, em dificuldades na frente de batalha, rearmar-se, graças aos abastecimentos militares ocidentais.