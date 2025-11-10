CEO comprou 117 mil euros em ações da EDP depois do ‘Markets Day’ que castigou cotação
Miguel Stilwell d'Andrade adquiriu três lotes de 10 mil ações da empresa que lidera, numa sessão em que a cotação acabou por tombar 5,19%.
O CEO da EDP, Miguel Stilwell d’Andrade, comprou 30 mil ações da empresa por um valor total de 117,10 mil euros, o que equivale a um preço médio de 3,903 euros, anunciou a energética esta segunda-feira.
A compra decorreu na sexta-feira, dia seguinte à realização do Capital Markets Day e da apresentação do novo plano estratégico, que desiludiu os analistas e investidores em termos das metas de lucros e conduziu a um selloff dos títulos.
Na quinta-feira as ações tombaram 6,45% e na sexta-feira 5,19%, terminando a sessão nos 3,893 euros cada. Os títulos abriram a sessão desta segunda-feira a recuperar 0,72% para 3,921 euros.
Segundo o comunicado divulgado pela EDP no site da CMVM esta segunda-feira, a compra das ações por Miguel Stillwell D’Andrade “não está associada ao exercício de programas de opções sobre ações” e eleva o número total de ações detidas pelo CEO após operação para 700.424.
