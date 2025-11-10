CEO comprou 117 mil euros em ações da EDP depois do ‘Markets Day’ que castigou cotação

O CEO da EDP, Miguel Stilwell d’Andrade, comprou 30 mil ações da empresa por um valor total de 117,10 mil euros, o que equivale a um preço médio de 3,903 euros, anunciou a energética esta segunda-feira.

A compra decorreu na sexta-feira, dia seguinte à realização do Capital Markets Day e da apresentação do novo plano estratégico, que desiludiu os analistas e investidores em termos das metas de lucros e conduziu a um selloff dos títulos.

Na quinta-feira as ações tombaram 6,45% e na sexta-feira 5,19%, terminando a sessão nos 3,893 euros cada. Os títulos abriram a sessão desta segunda-feira a recuperar 0,72% para 3,921 euros.

Segundo o comunicado divulgado pela EDP no site da CMVM esta segunda-feira, a compra das ações por Miguel Stillwell D’Andrade “não está associada ao exercício de programas de opções sobre ações” e eleva o número total de ações detidas pelo CEO após operação para 700.424.