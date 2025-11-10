Chineses pedem licença ao Banco de Portugal para o primeiro criptobanco

⚡ ECO Fast O Bison Bank, controlado por capitais chineses, vai pedir ao Banco de Portugal autorização para incorporar a atividade de criptoativos da sua subsidiária Bison Digital Assets e tornar-se no primeiro criptobanco a operar no mercado nacional.

O processo, conduzido pelo banco liderado por António Henriques, ocorre após a entrada em vigor do regulamento europeu MiCA, que permite às instituições financeiras prestar serviços de criptoativos.

A decisão do Banco de Portugal será dupla — sobre a fusão e o novo registo de prestador de serviços de criptoativos — e, se aprovada, permitirá ao Bison oferecer serviços integrados e afirmar-se como pioneiro no setor financeiro e digital em Portugal.

Os chineses do Bison Bank vão pedir autorização ao Banco de Portugal para se tornarem no primeiro criptobanco a operar no mercado nacional. O banco já presta serviços de criptoativos através da sua subsidiária Bison Digital Assets (BDA), lançada em 2023, mas agora pretende incorporar esse negócio na sua atividade.

O Bison Bank não comenta estes planos, mas o processo de fusão através da integração da BDA no banco consultado pelo ECO aponta claramente a esse objetivo.

“Concentrando numa única instituição financeira permitir-se-á uma redução dos custos de funcionamento, bem como uma afirmação da atividade do banco no setor dos criptoativos, sendo o primeiro banco em Portugal a operar nesta indústria”, refere o projeto.

O banco liderado por António Henriques avança com este plano depois da entrada em vigor do Regulamento MiCA, que abriu a porta da prestação de serviços de criptoativos às instituições financeiras e cuja transposição para a lei nacional aguarda por aprovação no Parlamento.

O Bison Bank é o antigo banco de investimento do Banif, que foi resolvido há dez anos. Após a medida de resolução, o Banif – Banco de Investimento acabou por ser transferido para a Oitante, na sequência da venda do Banif ao Santander Totta. Em 2018 foi vendido Bison Capital Financial, que é detido por sua vez pela Bison Capital Holding Company Limited, com sede em Hong Kong.

O banco emprega 75 trabalhadores e fechou 2024 com lucros de 2,5 milhões de euros, quatro vezes mais do que no ano anterior. Tem mais de 3,3 mil milhões de euros em ativos sob gestão. Já a BDA tem apenas quatro trabalhadores, incluindo o Chief Crypto Officer Ricardo Martins, que serão transferidos para o banco após a extinção da empresa na sequência da fusão.

Banco de Portugal decide duas vezes

Para que o Bison Bank se torne no primeiro criptobanco, o Banco de Portugal terá de autorizar não só a operação de fusão, mas também conceder ao banco o registo de prestador de serviços de criptoativos ao abrigo do MiCA.

Embora a BDA tenha essa licença, o registo junto do regulador caducará com a extinção da empresa. De resto, a transposição do novo regulamento MiCA exigirá um novo processo de licenciamento às empresas que já estão habilitadas a operar no mercado de criptoativos.

Ainda assim, no banco olha-se com otimismo para as sinergias que poderá obter com a integração da BDA: “O objetivo do grupo é que, com a realização da fusão, a atividade de prestação de serviços sobre ativos virtuais, atualmente exercida pela BDA, passe a ser exercida diretamente pelo banco. Tal permitirá ao banco oferecer um serviço aos seus clientes mais integrado, robusto e eficiente, consolidando a posição do grupo como catalisador da união entre serviços financeiros e serviços de criptoativos e pioneiro no mercado nacional e europeu”.

Caso a fusão vá para a frente, todos os direitos e obrigações da BDA serão transmitidos para o banco, “incluindo todas as posições contratuais nos contratos em vigor com trabalhadores, fornecedores e clientes, bem como os sistemas, ferramentas e softwares utilizados pela BDA na sua atividade”.

“Os clientes da BDA passarão assim a ser clientes do banco, assegurando este a continuidade da atividade exercida pela BDA, e mantendo-se asseguradas, sem disrupções, as suas relações de negócio”, assegura o Bison Bank.