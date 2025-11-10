Chucho Valdés e Joe Sanders posicionam a Faculdade de Música da UAX como referência no jazz com um ciclo de masterclasses

Um ciclo de encontros formativos que decorrerá ao longo do ano letivo e que aproximará os estudantes de algumas das grandes figuras da cena internacional.

O público interno e externo à faculdade poderá reservar e adquirir os seus bilhetes em “Reserva prévia obrigatória”. Ambos os eventos transformarão o Auditório Yehudi Menuhin da UAX Música, em Madrid, num ponto de encontro entre estrelas do jazz e as futuras gerações de artistas que dominarão a cena musical nos próximos anos:

A UAX Jazz Masters Series terá início na próxima segunda-feira, 17 de novembro, às 12h30, com Joe Sanders, que oferecerá a masterclass «A Arte da Interação: groove, espaço e expressão coletiva». O renomado contrabaixista explorará as chaves da interação musical no jazz, o uso do espaço sonoro e a construção do groove coletivo. Através da sua experiência internacional como intérprete e compositor, Sanders também convidará os participantes a aprofundar a escuta ativa, a comunicação rítmica e a expressão partilhada entre músicos.

O pianista e compositor cubano Chucho Valdés, sete vezes vencedor do Grammy e seis vezes vencedor do Grammy Latino, chegará à UAX na terça-feira, 18 de novembro, às 18h30, com a Masterclass «Interpretação e comunicação no conjunto». Considerado uma das figuras mais influentes do jazz latino, ele partilhará com os alunos a sua visão artística num encontro dedicado à fusão entre o jazz contemporâneo e as raízes afro-cubanas. Graças à sua trajetória e experiência, Valdés abordará aspetos de interpretação, ritmo, harmonia e criatividade, oferecendo aos participantes uma imersão no seu brilhante universo musical.