Estudantes da UBI transformam “monos” da indústria do têxtil em peças de design

Transformar “monos” da indústria têxtil em peças de design foi um dos desafios lançados pela Universidade da Beira Interior (UBI) aos seus estudantes para a quarta edição da Covilhã Creative Week.

O evento celebra o design e tem na programação momentos de debate, exposições, desafios criativos e atuações artísticas. Este é um “exemplo claro de como a Academia pode e deve dialogar com a cidade e com o mundo”, afirma a reitora da UBI, Ana Duarte, considerando a iniciativa “uma força transformadora da cidade, da cultura e da Educação”.

Um “espaço de reflexão sobre o papel das cidades criativas no desenvolvimento económico e social”, destaca, por seu lado, o autarca recém-eleito, Hélio Fazendeiro, citado em comunicado. Um dos objetivos da autarquia é “consolidar a Covilhã como cidade criativa e sustentável e como Cidade Criativa da UNESCO na categoria de Design”.

O projeto “Design Encaixa”, que conta com os universitários da UBI, tem curadoria do designer covilhanense Vasco Pinho. As propostas dos alunos universitários para mitigar o efeito dos “monos” que as empresas do setor têxtil acumulam ao fim de anos de laboração estão patentes na Praça do Município, dentro de grandes caixas.

Participaram no evento também alunos de escolas de ciclos inferiores, com projetos como a ligação do design a soluções para catástrofes como os incêndios do último verão.