Crédito à Habitação

Euribor desce a três, a seis e a 12 meses

  • Lusa
  • 12:17

Com as alterações desta segunda-feira, a taxa a três meses, que baixou para 2,005%, permaneceu abaixo das taxas a seis (2,123%) e a 12 meses (2,211%).

A taxa Euribor desceu esta segunda-feira a três, a seis e a 12 meses em relação a sexta-feira. Com estas, a taxa a três meses, que baixou para 2,005%, permaneceu abaixo das taxas a seis (2,123%) e a 12 meses (2,211%).

  • A taxa Euribor a seis meses, que passou em janeiro de 2024 a ser a mais utilizada em Portugal nos créditos à habitação com taxa variável, recuou esta segunda-feira, ao ser fixada em 2,123%, menos 0,001 pontos do que na sexta-feira. Dados do Banco de Portugal (BdP) referentes a setembro indicam que a Euribor a seis meses representava 38,3% do stock de empréstimos para a habitação própria permanente com taxa variável.

Os mesmos dados indicam que as Euribor a 12 e a três meses representavam 31,87% e 25,33%, respetivamente.

  • No prazo de 12 meses, a taxa Euribor também cedeu, ao ser fixada em 2,211%, menos 0,001 pontos do que na sessão anterior.
  • No mesmo sentido, a Euribor a três meses desceu para 2,005%, menos 0,004 pontos do que na sexta-feira.

Em relação à média mensal da Euribor em outubro esta subiu de novo nos três prazos, mas de forma mais acentuada a 12 meses.

A média da Euribor em outubro subiu 0,007 pontos para 2,034% a três meses e 0,005 pontos para 2,107% a seis meses.

Já a 12 meses, a média da Euribor avançou mais acentuadamente em outubro, designadamente 0,015 pontos para 2,187%.

Em 30 de outubro, o Banco Central Europeu (BCE) manteve as taxas diretoras, pela terceira reunião de política monetária consecutiva, como tinha sido antecipado pelo mercado e depois de oito reduções das mesmas desde que a entidade iniciou este ciclo de cortes em junho de 2024.

A presidente do BCE, Christine Lagarde, considerou no final da reunião de 30 de outubro em Florença que a entidade se encontra “em boa posição” do ponto de vista da política monetária, mas que não é um lugar fixo.

A próxima reunião de política monetária do BCE realiza-se em 17 e 18 de dezembro em Frankfurt.

As Euribor são fixadas pela média das taxas às quais um conjunto de 19 bancos da zona euro está disposto a emprestar dinheiro entre si no mercado interbancário.

Assine o ECO Premium

No momento em que a informação é mais importante do que nunca, apoie o jornalismo independente e rigoroso.

De que forma? Assine o ECO Premium e tenha acesso a notícias exclusivas, à opinião que conta, às reportagens e especiais que mostram o outro lado da história.

Esta assinatura é uma forma de apoiar o ECO e os seus jornalistas. A nossa contrapartida é o jornalismo independente, rigoroso e credível.

Assine já Veja todos os planos

Últimas

  • OE2026. TC pede audição urgente sobre as suas “competências”

  • Menos de metade das PME em Portugal tem faturação eletrónica

  • Gouveia e Melo acusa Lusa de notícia falsa. Direção repudia

  • A cronologia do mais longo ‘shutdown’ do Governo dos EUA

  • Trabalhadores da Base das Lajes começam a pedir adiantamento

Populares

Eventos

Comentários ({{ total }})

Euribor desce a três, a seis e a 12 meses

Respostas a {{ screenParentAuthor }} ({{ totalReplies }})
Avatar
{{ comment.author_name }}
Avatar
{{ comment.replies.last_author_name }} respondeu
{{ comment.replies.count }} {{ labelComment( comment.replies.count ) }}

{{ noCommentsLabel }}

Ainda ninguém comentou este artigo.

Promova a discussão dando a sua opinião

Precisa fazer para poder comentar.

BCE ganha margem para prolongar pausa dos juros até 2028

Luís Leitão,

Os quase 70 analistas especializados em política monetária ouvidos pelo Banco Central Europeu em outubro preveem juros estáveis e inflação controlada até 2028, numa Zona Euro em ritmo económico lento.