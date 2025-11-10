Advocatus

EY Law vai buscar profissionais à Deloitte Legal, Antas da Cunha, RSA e Lynx

A EY Law anuncia a integração de profissionais nas áreas core de Bancário e Seguros, Direito Público, Urbanismo, Data Protection, Digital Law e Gestão de Ativos. 

A EY Law anuncia a integração de profissionais nas áreas core de Bancário e Seguros, Direito Público, Urbanismo, Data Protection, Digital Law e Gestão de Ativos.

No próximo semestre, a EY Law prevê novas contratações, incluindo equipas dedicadas às áreas de Energia, Infraestruturas e Project Finance, reforçando o objetivo de a EY Law de liderar a transformação do setor jurídico em Portugal.

Na área de Bancário e Seguros, a entrada de Miguel Cordeiro (sócio), Elisa Seara Vaz (senior manager) e Marta Calé Gaspar (Mmnager), que transitam da Deloitte Legal, para as áreas, em concreto, de regulação financeira, seguros, Organismos de Investimento Coletivo (OIC), fintech e compliance.

O reforço estende-se também às áreas de Direito Público, Urbanismo e Data Protection, com a integração de Joana Mata e Valeria Polska, ambas vindas da RSA. As profissionais terão o foco em áreas como o licenciamento energético e ambiental, contratação pública, urbanismo e proteção de dados, incluindo auditorias RGPD e gestão de incidentes.

Já no domínio de Digital Law e Tecnologias Emergentes, a chegada de Inês Bragança Gaspar, ex-Antas da Cunha e especialista em Web3, blockchain e regulação tecnológica, e de Maria Luís Ferreira, que se junta à equipa de OIC/gestão de ativos, vinda da Lynx Asset Managers, “reflete o objetivo da EY de liderar a resposta jurídica aos novos modelos digitais e tecnológicos”, segundo comunicado do escritório.

Estas contratações refletem a aposta nas áreas de Consulting, Strategy & Transactions e Tax. A equipa passará também a oferecer serviços de registo, proteção e gestão de marcas, patentes e direitos de autor.

“Estamos entusiasmados com estas contratações, que foram meticulosamente equacionadas para garantir uma coesão com a cultura da EY Law e potenciar a prestação de serviços jurídicos em áreas fundamentais inseridas no universo EY. A preocupação de aliar talento e cultura foi o que nos norteou, permitindo-nos reforçar a nossa proposta de valor e acompanhar os desafios dos nossos clientes com soluções completas e inovadoras”, afirma João Nóbrega, managing partner da EY Law Portugal. E acrescenta: “A nossa estratégia é consolidar a posição de liderança da EY nos serviços multidisciplinares que oferecemos aos nossos clientes, construindo um melhor mundo de negócios e ajudando as organizações a moldar o futuro com confiança.”

Assine o ECO Premium

No momento em que a informação é mais importante do que nunca, apoie o jornalismo independente e rigoroso.

De que forma? Assine o ECO Premium e tenha acesso a notícias exclusivas, à opinião que conta, às reportagens e especiais que mostram o outro lado da história.

Esta assinatura é uma forma de apoiar o ECO e os seus jornalistas. A nossa contrapartida é o jornalismo independente, rigoroso e credível.

Assine já Veja todos os planos

Últimas

  • OE2026. TC pede audição urgente sobre as suas “competências”

  • Menos de metade das PME em Portugal tem faturação eletrónica

  • Gouveia e Melo acusa Lusa de notícia falsa. Direção repudia

  • A cronologia do mais longo ‘shutdown’ do Governo dos EUA

  • Trabalhadores da Base das Lajes começam a pedir adiantamento

Populares

Eventos

Comentários ({{ total }})

EY Law vai buscar profissionais à Deloitte Legal, Antas da Cunha, RSA e Lynx

Respostas a {{ screenParentAuthor }} ({{ totalReplies }})
Avatar
{{ comment.author_name }}
Avatar
{{ comment.replies.last_author_name }} respondeu
{{ comment.replies.count }} {{ labelComment( comment.replies.count ) }}

{{ noCommentsLabel }}

Ainda ninguém comentou este artigo.

Promova a discussão dando a sua opinião

Precisa fazer para poder comentar.

EY LAW reforça equipa com dois associados

Filipa Ambrósio de Sousa,

Inês Pinto da Costa é a nova Associada Coordenadora Sénior da EY LAW. Lourenço de Sousa Botelho também se junta à equipa como Associado Principal.