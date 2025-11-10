EY Law vai buscar profissionais à Deloitte Legal, Antas da Cunha, RSA e Lynx
A EY Law anuncia a integração de profissionais nas áreas core de Bancário e Seguros, Direito Público, Urbanismo, Data Protection, Digital Law e Gestão de Ativos.
No próximo semestre, a EY Law prevê novas contratações, incluindo equipas dedicadas às áreas de Energia, Infraestruturas e Project Finance, reforçando o objetivo de a EY Law de liderar a transformação do setor jurídico em Portugal.
Na área de Bancário e Seguros, a entrada de Miguel Cordeiro (sócio), Elisa Seara Vaz (senior manager) e Marta Calé Gaspar (Mmnager), que transitam da Deloitte Legal, para as áreas, em concreto, de regulação financeira, seguros, Organismos de Investimento Coletivo (OIC), fintech e compliance.
O reforço estende-se também às áreas de Direito Público, Urbanismo e Data Protection, com a integração de Joana Mata e Valeria Polska, ambas vindas da RSA. As profissionais terão o foco em áreas como o licenciamento energético e ambiental, contratação pública, urbanismo e proteção de dados, incluindo auditorias RGPD e gestão de incidentes.
Já no domínio de Digital Law e Tecnologias Emergentes, a chegada de Inês Bragança Gaspar, ex-Antas da Cunha e especialista em Web3, blockchain e regulação tecnológica, e de Maria Luís Ferreira, que se junta à equipa de OIC/gestão de ativos, vinda da Lynx Asset Managers, “reflete o objetivo da EY de liderar a resposta jurídica aos novos modelos digitais e tecnológicos”, segundo comunicado do escritório.
Estas contratações refletem a aposta nas áreas de Consulting, Strategy & Transactions e Tax. A equipa passará também a oferecer serviços de registo, proteção e gestão de marcas, patentes e direitos de autor.
“Estamos entusiasmados com estas contratações, que foram meticulosamente equacionadas para garantir uma coesão com a cultura da EY Law e potenciar a prestação de serviços jurídicos em áreas fundamentais inseridas no universo EY. A preocupação de aliar talento e cultura foi o que nos norteou, permitindo-nos reforçar a nossa proposta de valor e acompanhar os desafios dos nossos clientes com soluções completas e inovadoras”, afirma João Nóbrega, managing partner da EY Law Portugal. E acrescenta: “A nossa estratégia é consolidar a posição de liderança da EY nos serviços multidisciplinares que oferecemos aos nossos clientes, construindo um melhor mundo de negócios e ajudando as organizações a moldar o futuro com confiança.”
{{ noCommentsLabel }}