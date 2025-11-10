Foo Fighters confirmados no Nos Alive. Banda regressa a Portugal a 10 de julho

A banda norte-americana sobe ao palco principal do Nos Alive no dia 10 de julho de 2026, no Passeio Marítimo de Algés. Twenty One Pilots ou Nick Cave & The Bad Seeds são outros nomes já confirmados.

Os Foo Fighters regressam este ano a Portugal pela mão do Nos Alive. A banda norte-americana atua no palco principal do festival no dia 10 de julho, anunciou a organização do festival esta segunda-feira.

A expectativa era grande entre os fãs da banda em Portugal — assim como na Europa — depois de no final de outubro os Foo Fighters terem anunciado uma nova digressão mundial, tendo na altura revelado apenas as datas dos Estados Unidos e Canadá. E a confirmação por parte da organização do Nos Alive veio mostrar isso mesmo, com termos como “Foo Fighters”, “Foo Fighters Nos Alive” ou “Foo Fighters Portugal” a registarem “aumentos repentinos” nas pesquisas do Google, mostra o Google Trends.

Dave Grohl, Nate Mendel, Pat Smear, Chris Shiflett, Rami Jaffee e Ilan Rubin regressam assim à Europa com a sua nova “Take Cover Tour 2026”, que os levará a alguns dos maiores estádios e festivais de dez países europeus. A tour, que termina precisamente em Portugal, no Nos Alive, marca o regresso dos Foo Fighters à Europa após a digressão de 2024 “Everything or Nothing at All Tour”.

A 18ª edição do Nos Alive decorre entre 9 e 11 de julho e conta já com outros nomes confirmados como TwentyOnePilots, Nick Cave & TheBadSeeds, Florence + TheMachine, Lorde, Buraka Som Sistema ou TeddySwims.

O preço dos bilhetes diários é de 84 euros, enquanto os passes de dois e três dias custam, respetivamente, 168 e 199 euros.

Além da Nos, que dá nome ao festival, o evento conta ainda com a Galp, Heineken e Oeiras Valley | Município de Oeiras entre os premium sponsors. Já a Delta e Fnac estão confirmados como official sponsors enquanto a Normal é official partner. A Everything is New é a promotora do festival.