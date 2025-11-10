Frulact troca de mãos francesas para italianas em negócio de 600 milhões

A empresa italiana de ingredientes alimentares Nexture, controlada pela capital de risco Investindustrial, vai ser a nova dona da portuguesa Frulact, que tinha sido colocada à venda pela private equity francesa Ardian.

A sociedade da família Bonomi apresentou uma oferta que valorizou a empresa da Maia em 600 milhões de euros, de acordo com o jornal Expansión (acesso pago), superando as propostas apresentadas pelo Grupo José de Mello e pela gestora escandinava IK Partners, que estavam entre as finalistas.

A Frulact foi fundada em 1987 por Arménio Miranda, tornando-se uma das maiores fabricantes mundiais de preparados à base de fruta para a indústria alimentar com fábricas na Europa, África e América do Norte. Em 2020, já sob a batuta de João Miranda, a empresa foi vendida à Ardian.

Segundo o jornal espanhol, a Investindustrial vai integrar a Frulact na Nexture, holding de empresas de ingredientes constituída recentemente pelo fundo italiano a partir da integração da Italcanditi e da CSM Ingredients, que com a aquisição da empresa maiata passa a estar avaliada em 2.000 milhões de euros.

Como parte do portefólio da gestora de private equity francesa, a Frulact alargou a presença no Norte e Centro da Europa com a aquisição da divisão de preparados de frutas da IFF e a integração de plataformas e fábricas de produção na Alemanha, na Suíça e em França. No ano passado foi inaugurada uma nova fábrica em Logan, nos EUA.

As receitas anuais da Frulact rondam atualmente os 270 milhões de euros e o EBITDA deverá chegar este ano aos 45 milhões de euros. Entre empréstimos e linhas de crédito com o ING, SMBC e BankofIreland, o endividamento da empresa industrial supera atualmente os 200 milhões de euros.

A Ardian, que neste negócio foi assessorada pelo banco de investimento norte-americano Evercore e pela Linklaters, tem vários investimentos em Portugal, sendo o maior a concessionária de autoestradas Ascendi, que gere 627 km em seis concessões. Em março, chegou a acordo para comprar a empresa de renováveis Akuo, que detém a central solar de Santas, localizada nos concelhos de Monforte, Borba e Estremoz, no Alentejo.

(Notícia em atualização)