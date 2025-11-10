Fundo de pensões do Canada coloca à venda 5,4% da EDP

O Canada Pension Plan Investment Board (CPPIB), um dos maiores fundos de pensões do mundo, está a vender uma participação de 5,4% na EDP EDP 1,90% , noticiou esta segunda-feira a Bloomberg, citando os termos da operação.

A agência adianta que o fundo pôs à venda cerca de 225 milhões de ações numa colocação overnight organizada pelo Goldman Sachs, a um preço entre 3,729 euros por ação e o preço de fecho das ações da empresa esta segunda-feira, de 3,967 euros por ação.

O limite superior do intervalo implicaria receitas de cerca de 893 milhões de euros para o fundo, de acordo com os cálculos da Bloomberg. Houve procura suficiente para cobrir as ações oferecidas poucos minutos após o lançamento da transação, de acordo com os termos consultados pela agência.

A EDP confirmou, em comunicado divulgado no site da CMVM, que foi notificada pelo CPPIB “que está a lançar uma colocação privada das ações por meio de uma bookbuilding acelerada dirigida exclusivamente a investidores institucionais qualificados”, e que os termos finais da colocação serão anunciados após a conclusão do procedimento, que deverá ocorrer antes da abertura do mercado na terça-feira.

Canadianos tinham quarta maior participação

Segundo o site de Investor Relations da EDP, no final do ano passado o fundo era o quarto maior acionista da energética, com uma participação de 5,44%, atrás da China Three Gorges (com 21,40%), Oppidum Capital (6,82%) e BlackRock (5,44%).

As ações da energética liderada por Miguel Stilwell d’Andrade foram fortemente castigadas no final da semana passada, com quedas de 6,45% e 5,19%, na quinta-feira e na sexta-feira, respetivamente, com os analistas a apontarem que as novas metas de lucros apresentadas pela empresa no Capital Markets Day ficaram abaixo do esperado. Esta segunda-feira os títulos recuperaram, no entanto, 1,90%.

A 10 dezembro de 2021 a EDP informara que o CPPIB atingiu uma posição de mais de 5% do seu capital, reforçando a partir da anterior posição de 2%. Nessa altura, as ações da EDP cotavam nos 4,79 euros cada. Essa barreira de participação de 2% tinha sido ultrapassada a 21 de dezembro de 2020, quando os títulos negociavam a 4,84 euros.

(Notícia atualizada às 18h40 com mais informação)