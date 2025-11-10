Governo oficializa 1,3 milhões de euros para capital da cultura em Ponta Delgada

O Governo da República oficializou nesta segunda-feira o apoio de 1,3 milhões de euros para realização da Capital Portuguesa da Cultura em Ponta Delgada, na qual está previsto um investimento público total de 5,3 milhões de euros.

Para a edição do próximo ano, o Turismo de Portugal disponibilizará 650 mil euros “para ações promocionais”, lê-se na Resolução do Conselho de Ministros (CM) publicada em Diário da República. Soma-se, “para programação cultural”, igual montante, alocado pelo Gabinete de Estratégia, Planeamento e Avaliação Culturais, dependente da ministra da Cultura. No investimento estatal há ainda que considerar três milhões de euros da Câmara Municipal de Ponta Delgada e um milhão de euros do Governo regional.

A informação publicada em Diário da República constitui a formalização de um apoio divulgado a 18 de outubro, na presença da ministra da Cultura, na capital da Região Autónoma dos Açores. Na altura da assinatura do Protocolo de Financiamento entre o Governo da República e o regional, majorado em 30%, Margarida Balseiro Lopes realçou que “um milhão de euros para Braga ou para Aveiro é uma coisa, para os Açores é outra”.

O desembolso extra de 300 mil euros responde ao apelo deixado pela organização da Capital Portuguesa da Cultura 2026. Kátia Guerreiro, comissária do evento, assumiu a promoção e uma “sensibilização de consciência para a dificuldade que é a insularidade e os custos que isto acarreta“.

Na ocasião da assinatura do protocolo, José Manuel Bolieiro, presidente do Governo da Região Autónoma dos Açores, enalteceu que “os Açores têm, na cultura portuguesa, uma dimensão ímpar. Personalidades como Vitorino Nemésio, Antero de Quental, Teófilo Braga ou Natália Correia continuam a inspirar o nosso compromisso com a cultura e com a liberdade de pensamento”.

O projeto de Capital Portuguesa da Cultura iniciou-se em 2024, a partir das cidades não escolhidas para Capital Europeia da Cultura. Aveiro, Braga e Ponta Delgada foram as três cidades escolhidas para as edições e 2024 a 2026. Em 2027, a edição será suspensa, perante a realização da Capital Europeia da Cultura, ganha por Évora.

Segundo a Resolução do CM, o projeto Capital Portuguesa da Cultura constitui “uma excelente oportunidade para regenerar as cidades, elevar o seu perfil regional, nacional e internacional, proporcionando um novo impulso à transformação cultural do território e das suas comunidades”. Adicionalmente, permite “fomentar o desenvolvimento cultural, social, económico e turístico, nomeadamente através da valorização da qualidade da vida urbana, qualificação do espaço público e patrimonial e da consolidação de uma oferta cultural e artística inovadora e criativa, da densificação do setor cultural, da promoção e valorização turística das cidades, das regiões e do País, bem como a projeção para a Europa e para o Mundo”.