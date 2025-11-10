Grandes empresas intensificam a corrida por jovens talentos em Espanha
CaixaBank, Iberdrola e SEAT reforçam os seus programas para incorporar profissionais num ambiente cada vez mais competitivo.
Todos os anos, mais de 800 000 estudantes universitários participam em programas de estágios na Espanha, de acordo com o Livro Branco sobre Estágios da Rede de Fundações Universidade-Empresa (Redfue). Num contexto de crescente concorrência para atrair as novas gerações, as grandes empresas aceleram as suas iniciativas de formação e incorporação para consolidar as suas reservas de jovens talentos.
O CaixaBank é uma das entidades veteranas em Espanha no desenvolvimento de iniciativas para atrair talentos e apoiar os jovens nos seus primeiros passos profissionais, com programas como o New Graduate, os Prémios Wonnow ou o programa de estágios universitários.
A entidade acaba de abrir as inscrições para 2026, nas quais acolherá estudantes em áreas como sustentabilidade, transformação digital ou recursos humanos, principalmente nas suas sedes de Madrid e Barcelona, mas também em Bilbau, Pamplona, Valência, Las Palmas de Gran Canaria e Sevilha, entre outras. Além disso, lançou o CaixaBank Talent Tour, que percorrerá seis universidades com workshops para melhorar a marca pessoal e a empregabilidade dos jovens.
No setor energético, a Iberdrola, a Endesa e a Repsol também mantêm uma aposta intensa na formação e no desenvolvimento profissional. A Iberdrola conta com um programa de graduados que combina experiência internacional, formação técnica e rotação em áreas-chave como energias renováveis, engenharia ou gestão de projetos, entre outras.
Por sua vez, a Endesa promove o programa Flow Your Talent, com mais de 170 bolsas anuais para recém-formados que combinam estágios remunerados e formação académica, promovendo a empregabilidade no setor energético.
Quanto à Repsol, esta desenvolve o programa Talent Energy, no qual participaram mais de 4.000 universitários desde o seu lançamento. A iniciativa, que oferece formação em competências digitais e sustentabilidade, inclui mentorias e projetos ligados à transição energética, com a possibilidade de aceder a estágios ou processos de seleção dentro da empresa.
As grandes consultoras, como a KPMG, a PwC ou a Accenture, também lutam para atrair perfis jovens de várias disciplinas através de programas de estágio que oferecem contratação direta e oportunidades de promoção interna.
Na indústria, e com um enfoque mais ligado à formação profissional, a SEAT reforçou a sua aposta no talento jovem com a recente inauguração da nova sede da Escola de Aprendizes em Martorell (Barcelona), onde os alunos realizam estágios remunerados desde o início dos estudos e podem optar por integrar o quadro de funcionários da empresa após a conclusão do programa.
Das quase 5.000 horas de cada curso, os alunos dedicarão mais de 2.100 a uma aprendizagem prática desde o primeiro dia nas oficinas localizadas nas salas de aula e nos três centros de produção da SEAT S.A. em Martorell, Barcelona e El Prat.
CAPTAR TALENTOS
As empresas sentem cada vez mais dificuldades para incorporar candidatos. De acordo com um relatório elaborado pela Pluxee, 97% das empresas espanholas reconhecem ter tido dificuldades para captar talentos em 2024, principalmente devido à escassez de competências adequadas entre os candidatos (68%) e às diferenças salariais (57%).
Além disso, oito em cada dez empresas (82%) apostaram em programas de formação interna para reforçar as competências das suas equipas, e 70% promoveram a mobilidade interna como forma de reter talentos, enquanto 55% optaram por desenvolver o talento interno devido à falta de perfis disponíveis no mercado.
A competição por jovens talentos tornou-se um dos grandes desafios para as empresas espanholas, que veem nos programas de atração, desenvolvimento e fidelização um investimento estratégico para o seu crescimento futuro.
Assine o ECO Premium
No momento em que a informação é mais importante do que nunca, apoie o jornalismo independente e rigoroso.
De que forma? Assine o ECO Premium e tenha acesso a notícias exclusivas, à opinião que conta, às reportagens e especiais que mostram o outro lado da história.
Esta assinatura é uma forma de apoiar o ECO e os seus jornalistas. A nossa contrapartida é o jornalismo independente, rigoroso e credível.
Comentários ({{ total }})
Grandes empresas intensificam a corrida por jovens talentos em Espanha
{{ noCommentsLabel }}