Grandes empresas intensificam a corrida por jovens talentos em Espanha

Todos os anos, mais de 800 000 estudantes universitários participam em programas de estágios na Espanha, de acordo com o Livro Branco sobre Estágios da Rede de Fundações Universidade-Empresa (Redfue). Num contexto de crescente concorrência para atrair as novas gerações, as grandes empresas aceleram as suas iniciativas de formação e incorporação para consolidar as suas reservas de jovens talentos.

O CaixaBank é uma das entidades veteranas em Espanha no desenvolvimento de iniciativas para atrair talentos e apoiar os jovens nos seus primeiros passos profissionais, com programas como o New Graduate, os Prémios Wonnow ou o programa de estágios universitários.

A entidade acaba de abrir as inscrições para 2026, nas quais acolherá estudantes em áreas como sustentabilidade, transformação digital ou recursos humanos, principalmente nas suas sedes de Madrid e Barcelona, mas também em Bilbau, Pamplona, Valência, Las Palmas de Gran Canaria e Sevilha, entre outras. Além disso, lançou o CaixaBank Talent Tour, que percorrerá seis universidades com workshops para melhorar a marca pessoal e a empregabilidade dos jovens.

No setor energético, a Iberdrola, a Endesa e a Repsol também mantêm uma aposta intensa na formação e no desenvolvimento profissional. A Iberdrola conta com um programa de graduados que combina experiência internacional, formação técnica e rotação em áreas-chave como energias renováveis, engenharia ou gestão de projetos, entre outras.

Por sua vez, a Endesa promove o programa Flow Your Talent, com mais de 170 bolsas anuais para recém-formados que combinam estágios remunerados e formação académica, promovendo a empregabilidade no setor energético.

Quanto à Repsol, esta desenvolve o programa Talent Energy, no qual participaram mais de 4.000 universitários desde o seu lançamento. A iniciativa, que oferece formação em competências digitais e sustentabilidade, inclui mentorias e projetos ligados à transição energética, com a possibilidade de aceder a estágios ou processos de seleção dentro da empresa.

As grandes consultoras, como a KPMG, a PwC ou a Accenture, também lutam para atrair perfis jovens de várias disciplinas através de programas de estágio que oferecem contratação direta e oportunidades de promoção interna.

Na indústria, e com um enfoque mais ligado à formação profissional, a SEAT reforçou a sua aposta no talento jovem com a recente inauguração da nova sede da Escola de Aprendizes em Martorell (Barcelona), onde os alunos realizam estágios remunerados desde o início dos estudos e podem optar por integrar o quadro de funcionários da empresa após a conclusão do programa.

Das quase 5.000 horas de cada curso, os alunos dedicarão mais de 2.100 a uma aprendizagem prática desde o primeiro dia nas oficinas localizadas nas salas de aula e nos três centros de produção da SEAT S.A. em Martorell, Barcelona e El Prat.

CAPTAR TALENTOS

As empresas sentem cada vez mais dificuldades para incorporar candidatos. De acordo com um relatório elaborado pela Pluxee, 97% das empresas espanholas reconhecem ter tido dificuldades para captar talentos em 2024, principalmente devido à escassez de competências adequadas entre os candidatos (68%) e às diferenças salariais (57%).

Além disso, oito em cada dez empresas (82%) apostaram em programas de formação interna para reforçar as competências das suas equipas, e 70% promoveram a mobilidade interna como forma de reter talentos, enquanto 55% optaram por desenvolver o talento interno devido à falta de perfis disponíveis no mercado.

A competição por jovens talentos tornou-se um dos grandes desafios para as empresas espanholas, que veem nos programas de atração, desenvolvimento e fidelização um investimento estratégico para o seu crescimento futuro.