Hagel vai liderar associação dos seguradores agrícolas

Adrian Aebi, CEO da Schweizer Hagel e responsável máximo da operação da seguradora agrícola suíça recém-chegada a Portugal, vai integrar a Direção da AIAG – Associação Internacional de Seguradoras da Produção Agrícola, que conta com 120 membros de 32 países em cinco continentes.

A nomeação surgiu, em Roterdão, tendo sido eleito para a Direção da AIAG – Associação Internacional de Seguradoras da Produção Agrícola, sucedendo a Pascal Forrer antigo CEO.

A AIAG reúne as principais seguradoras de produção agrícola do mundo, bem como resseguradoras especializados neste setor. Em Portugal, a Hagel é a única companhia associada, o que “reforça o papel do país na rede internacional de partilha de conhecimento e inovação técnica em seguros agrícolas”, explica a empresa em nota à imprensa.

Ainda de acordo com o comunicado da Schweizer Hagel, “Adrian Aebi traz consigo uma combinação valiosa de visão estratégica e experiência prática, que certamente contribuirá para o reforço da AIAG e para o avanço da cooperação global no setor dos seguros agrícolas.” Além do seu papel como CEO da Schweizer Hagel, Adrian Aebi coordena também a atividade da Sucursal em Portugal, que opera sob a denominação Hagel – Seguros Agrícolas, cujo Mandatário Geral é Filipe Charters de Azevedo.

“A entrada de Adrian Aebi na Direção da AIAG, além de representar um reconhecimento internacional da Hagel, é uma vantagem clara para Portugal”, explica Filipe Charters, “pois reforça a ligação direta do nosso país às principais instâncias internacionais do setor e permite uma transferência mais rápida e eficaz de conhecimento técnico, inovação e boas práticas.”

Segundo Charters, “a participação ativa na AIAG é essencial para acompanhar as grandes tendências globais — desde o impacto das alterações climáticas na produção agrícola até ao desenvolvimento de novas ferramentas de gestão de risco e modelos de cobertura mais adaptados à realidade do terreno.”

O mandatário destaca ainda que “esta presença ativa da Hagel no panorama internacional permite que o mercado português beneficie diretamente da experiência acumulada de outros países, nomeadamente em áreas como a digitalização de processos, a modernização da peritagem e o uso de dados meteorológicos e de satélite para maior precisão e transparência.”

Adrian Aebi é agrónomo, economista e gestor. Foi Diretor-Adjunto do Gabinete Federal da Agricultura da Suíça e, desde 2022, lidera a Schweizer Hagel como CEO. A Hagel (granizo em alemão) é uma mútua suíça, detida por agricultores helvéticos, com mais de 140 anos de experiência na proteção contra fenómenos meteorológicos adversos. Fundada em 1880, está hoje presente diretamente na Suíça, França, Itália e Portugal.

Hagel Portugal já ultrapassou 7 milhões em prémios

Em início de atividade, a Hagel Portugal já ultrapassou os 7 milhões de euros em prémios emitidos, oferecendo coberturas que vão desde a proteção apícola até ao seguro florestal, sendo os seguros de colheitas os mais representativos da sua carteira.

O mercado português de seguros de colheitas vale cerca de 30 milhões de euros e tem como líder a Fidelidade. A CA Seguros tem igualmente um peso relevante, sobretudo no setor vitivinícola, com uma carteira em torno dos 5 milhões de euros.

No lado da mediação conta ainda com a MGA Atlas, que opera através da seguradora japonesa Sompo, tendo ainda como protagonista a Cegrel que foi recentemente integrada na corretora NacionalGest.