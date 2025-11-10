Hoje nas notícias: criptomoedas, hotéis e vistos para empreendedores

Embora tenha começado o ano em forte crescimento até atingir um máximo em 6 de outubro, a capitalização de mercado de todas as criptomoedas está agora nos níveis antes da tomada de posse de Donald Trump. A seis semanas da principal quadra festiva do ano, os hotéis do país traçam um cenário otimista para o Natal e réveillon com ocupações que podem chegar aos 95% e preços a disparar até aos 15%. Conheça as notícias em destaque na imprensa nacional esta segunda-feira.

Criptomoedas já apagaram ganhos da Administração Trump

Arrancou o ano num forte crescimento, impulsionado pela eleição de Donald Trump como Presidente dos EUA, que prometia legislação favorável para o setor, até atingir um pico de capitalização de quase 4,4 biliões de dólares em 6 de outubro. Mas, desde então, o mercado de todas as criptomoedas caiu cerca de 20%, deixando-as com uma valorização anual de pouco mais do que 2%, de acordo com dados da CoinGecko, citados pela Bloomberg. A maré começou a mudar com um “crash” no mercado dos ativos digitais que apagou mais de 19 mil milhões de uma só vez. Apesar de serem as “altcoins” — moedas digitais mais pequenas e mais voláteis — que estão a registar os piores desempenhos do ano, a Bitcoin também tem sido apanhada nesta turbulência, tendo mesmo caído por diversas vezes esta semana abaixo dos 100 mil dólares, diminuindo os ganhos anuais de 35% para apenas 7%.

Portugueses e estrangeiros lotam hotéis no Natal e fim de ano com preços a subir até 15%

O setor hoteleiro está otimista para a principal quadra festiva do ano, antecipando que as ocupações atinjam os 95% e os preços disparem até aos 15% no Natal e na passagem de ano. O Pestana Hotel Group, o maior grupo hoteleiro do país e que conta com um portefólio de mais de uma centena de unidades em Portugal e no estrangeiro, destaca o bom desempenho nos hotéis do Porto, ao contrário de Lisboa, onde a procura se apresenta ligeiramente abaixo do ano passado. No Algarve espera um crescimento entre os 5% e os 7% e a Madeira assume-se como o destino estrela nesta época, “com uma procura forte e consistente” que deverá traduzir-se numa subida de 10% em termos homólogos. O ritmo de crescimento em dezembro é corroborado pela cadeia Vila Galé, realçando o elevado interesse pelos hotéis da Serra da Estrela e do Alentejo, bem como da capital e da cidade invicta.

Menos de 500 vistos para empreendedores em cinco anos

De 2020 até 2025, segundo dados do IAPMEI e contas do Público, os vistos de residência do Programa “Startup Visa”, do Ministério dos Negócios Estrangeiros, verificam-se residuais quando comparados com outros. São menos de 500 autorizações em cinco anos, o que representa 0,1% do total de títulos concedidos. O pico foi em 2023, ano de maior crescimento da imigração em geral, com 178 emissões, mas logo no ano seguinte foram concedidas menos 41% de autorizações. Em termos comparativos, o aumento de títulos de residência emitidos foi de 118 mil em 2020 para mais de 218 mil em 2025, sendo que o recorde foi batido em 2023 com quase 329 mil vistos. Já os vistos especificamente para imigrantes empreendedores passaram de 34 para apenas 105.

António Esteves investe até 120 milhões em residências seniores em Lisboa e Porto

A Fortitude Capital, sociedade de capital de risco fundada e liderada por António Esteves, vai investir até 120 milhões de euros em residências exclusivamente dedicadas a seniores independentes. O projeto chamado “Senior Club”, descrito como pioneiro em Portugal, quer pôr a arrendar até sete residências, com perto de 900 apartamentos, nas principais áreas urbanas de Lisboa e Porto. A primeira residência deverá ser colocada no mercado “dentro de aproximadamente 12 meses”, sendo que o conceito vai estrear-se na Boavista (Porto) “em princípios de 2027” e pouco depois em Benfica (Lisboa). “Trata-se de um segmento inexplorado em Portugal, mas em franco crescimento na Europa, em que vemos um potencial enorme, razão pela qual consideramos ser uma oportunidade fantástica de investimento”, justifica António Esteves.

Ministra quer “estudar como obras nos metros e comboios podem andar mais depressa”

A ministra do Ambiente e Energia, Maria Graça Carvalho, confessa-se insatisfeita com o ritmo com que as obras estão a avançar na área dos transportes, sobretudo na ferrovia. “Temos de ter os mecanismos para que as obras andem mais depressa”, afirma, em entrevista à Rádio Renascença, detalhando, sobretudo, a necessidade de “evitar tanta litigância” — e “se isso passa por exceções para os fundos europeus” em projetos a eles associados. “Outra das dificuldades é a disponibilidade no mercado. São equipamentos que muitas vezes demoram muito a serem entregues no mercado. E, portanto, são estes os dois pontos que tendem a atrasar”, acrescentou. A ministra disse ainda que há demasiados veículos individuais a circular e insiste que os transportes — grandes emissores de gases com efeito de estufa — são uma prioridade política para o Governo, que estará à cabeça da revisão em 2026 do Roteiro para a Neutralidade Carbónica.

