Lisboa vai receber 17º unicórnio, anuncia Carlos Moedas

E vão 17. Lisboa vai ter mais um unicórnio com escritório na cidade, anunciou esta segunda-feira Carlos Moedas na abertura da Web Summit Lisboa. O presidente da Câmara Municipal de Lisboa não avançou com o nome da nova empresa, avaliada em mais de mil milhões, que se vai instalar na capita portuguesa, mas o facto de ter agendada uma conferência de imprensa com a presidente e CEO da Upwork, Hayden Brown, sinaliza que poderá ser este o unicórnio.

“Na quinta-feira vamos lançar o 17.º unicórnio. E não é só sobre unicórnios. Outras 82 tecnológicas vieram para Lisboa e criaram mais de 16 mil postos de trabalho”, afirmou Carlos Moedas no palco da Meo Arena, onde está presente pela quinta vez como autarca lisboeta. Mostrando-se “impressionado com a multidão”, garantiu à audiência que tem estado a trabalhar nos próximos dez anos, para o que se pretende de Lisboa no futuro.

“Acho que há um ingrediente secreto, que é a cultura e a arte”, referiu, dando como exemplo a organização do festival de cinema internacional Tribeca. “Quero que Lisboa seja essa cidade: em que a justiça social se encontra com a inovação e a inovação se encontra com a cultura e a arte. Ajudem-me nisso para que Lisboa não seja só a capital de inovação, mas a capital de justiça social”, pediu o presidente da Câmara Municipal de Lisboa, sem concretizar como pretende que os empreendedores pensem mais na cultura e na sociedade, além da inovação.

A tecnológica portuguesa Sword Health, que tem sede no Porto, foi o 16.º unicórnio a instalar-se em Lisboa. No final de julho, o unicórnio da saúde digital liderado por Virgílio Bento inaugurou um escritório na zona do Marquês de Pombal e aproveitou a ocasião para formalizar o seu apoio à então candidatura de Carlos Moedas às eleições autárquicas.