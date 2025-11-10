Mapfre reúne os seus corretores para debater riscos globais

A Mapfre Global Risks e a Mapfre Portugal reuniu os seus principais corretores nacionais e internacionais no III Encontro Global Risks onde foi debatida a “Incerteza geopolítica e novos riscos”, anunciaram em comunicado.

António Nogueira Leite, economista e Presidente do Conselho de Administração da Mapfre abriu a sessão, sublinhando “a Mapfre em Portugal está a ter um excelente desempenho, crescendo claramente acima do mercado, com uma contribuição muito significativa do ramo Vida”, salientando que “este desempenho se reflete num resultado projetado de aproximadamente 11 milhões de euros para o final do ano”.

Também Bosco Francoy, CEO da Mapfre Global Risks, foi um dos oradores presentes no evento. “A pesquisa do Fórum Económico Mundial, que analisamos, é clara sobre o cenário de incerteza que vivemos. Para os próximos dois anos, a probabilidade de uma crise global é liderada pelo conflito armado entre países (23%) e por eventos climáticos extremos (14%). Riscos como a confrontação geoeconómica (8%) e a desinformação (7%) também são críticos. Estes são os desafios para os quais temos de estar preparados para gerir com soluções robustas”, destacou.

António Costa Pinto, historiador e politólogo, também marcou presença no evento, referindo o papel dos “Estados Unidos”, como “maior fator de incerteza, do ponto de vista da política internacional”.

Já o CEO da Mapfre Portugal, Luís Anula, encerrou a sessão e destacou a importância dos corretores. “Contamos muito com os nossos brokers e com os nossos grandes clientes para continuarmos este caminho em comum”.

Com mais de 100 lojas em Portugal, a Mapfre é uma seguradora global contando com 30 milhões de clientes e empregando 30 mil colaboradores nos cinco continentes em que opera. Em 2024, as suas receitas aumentaram 2,9%, até aos 33.177 milhões de euros, obtendo um lucro líquido de 902 milhões de euros.