Mário Constantino Lopes eleito presidente da Comunidade Intermunicipal do Cávado

O presidente reeleito para a Câmara de Barcelos é o novo presidente da Comunidade Intermunicipal (CIM) do Cávado, sucedendo a Ricardo Rio, que foi também presidente da Câmara de Braga entre 2013 e 2025.

A equipa de Mário Constantino Lopes será constituída pelos vice-presidentes João Rodrigues, eleito presidente da autarquia de Braga a 12 de outubro, e Júlia Fernandes, reeleita autarca de Vila Verde para um segundo mandato. Os restantes membros serão Emanuel Magalhães (Amares), Carlos Silva (Esposende) e Manuel Tibo (Terras de Bouro).

A CIM Cávado, que engloba estes seis municípios, terá, no atual mandato de quatro anos, o foco na sustentabilidade e competitividade, afirma Mário Constantino Lopes, citado em comunicado.

O autarca promete uma “aposta em políticas que reforcem a ligação entre os nossos concelhos, valorizem os nossos recursos e projetem a região como exemplo de desenvolvimento equilibrado, inovador, sustentável e que ajuda a potenciar toda a dinâmica do Pentágono Urbano e a relevância nacional que tem o Minho”.

Às CIM cabe a promoção do planeamento e da gestão da estratégia de desenvolvimento económico, social e ambiental, a articulação de investimentos municipais de interesse intermunicipal; e a participação na gestão de programas de apoio ao desenvolvimento regional, designadamente no âmbito dos fundos europeus.