Ministra diz que anúncio de greve geral da UGT “é extemporâneo”

A ministra do Trabalho considerou, esta segunda-feira, “extemporâneo” o anúncio da UGT de que se irá juntar à CGTP numa greve geral a 11 de dezembro contra a reforma da lei do trabalho em curso. Maria do Rosário Palma Ramalho garantiu que o Governo continua disposto a negociar, mas avisou que não está disponível para retirar de cima da mesa todo o pacote, como defendem os sindicatos.

“Parece-me extemporâneo, não da parte da CGTP, que se pôs à margem da negociação, mas da parte da UGT fazer este anúncio, porque estamos sentados à mesa a negociar“, afirmou a ministra da tutela, em entrevista à RTP Notícias.

Segundo Palma Ramalho, as propostas apresentadas pelo Governo não são apenas para favorecer as empresas, reforçando, também, alguns direitos dos trabalhadores, nomeadamente ao nível das licenças parentais. “Não é um retrocesso civilizacional. É uma reforma equilibrada“, defendeu a governante.

Por outro lado, a ministra garantiu que, apesar do anúncio de greve, continuará a negociar em sede de Concertação Social “com a mesma tranquilidade”, sinalizando que “todas as normas estão em construção e aperfeiçoamento“.

Ainda assim, disse que o Governo “não está disponível para retirar toda a proposta e gostaria de manter as linhas mestras“, o que tem sido entendido pelos sindicatos como linhas vermelhas.

Entre as medidas mais polémicas do pacote proposto pelo Governo, estão o alargamento dos limites da contratação a prazo, o regresso do banco de horas individual, o fim do travão ao outsourcing após despedimentos, a simplificação dos despedimentos por justa causa e a não reintegração dos trabalhadores após despedimentos considerados ilícitos.