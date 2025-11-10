Mudanças na lei laboral

Ministra diz que anúncio de greve geral da UGT “é extemporâneo”

CGTP e UGT anunciaram uma greve geral conjunta para 11 de dezembro. Ministra diz que CGTP já estava à margem da negociação, mas considera posição da UGT "extemporânea".

A ministra do Trabalho considerou, esta segunda-feira, “extemporâneo” o anúncio da UGT de que se irá juntar à CGTP numa greve geral a 11 de dezembro contra a reforma da lei do trabalho em curso. Maria do Rosário Palma Ramalho garantiu que o Governo continua disposto a negociar, mas avisou que não está disponível para retirar de cima da mesa todo o pacote, como defendem os sindicatos.

“Parece-me extemporâneo, não da parte da CGTP, que se pôs à margem da negociação, mas da parte da UGT fazer este anúncio, porque estamos sentados à mesa a negociar“, afirmou a ministra da tutela, em entrevista à RTP Notícias.

Segundo Palma Ramalho, as propostas apresentadas pelo Governo não são apenas para favorecer as empresas, reforçando, também, alguns direitos dos trabalhadores, nomeadamente ao nível das licenças parentais. “Não é um retrocesso civilizacional. É uma reforma equilibrada“, defendeu a governante.

Por outro lado, a ministra garantiu que, apesar do anúncio de greve, continuará a negociar em sede de Concertação Social “com a mesma tranquilidade”, sinalizando que “todas as normas estão em construção e aperfeiçoamento“.

Ainda assim, disse que o Governo “não está disponível para retirar toda a proposta e gostaria de manter as linhas mestras“, o que tem sido entendido pelos sindicatos como linhas vermelhas.

Entre as medidas mais polémicas do pacote proposto pelo Governo, estão o alargamento dos limites da contratação a prazo, o regresso do banco de horas individual, o fim do travão ao outsourcing após despedimentos, a simplificação dos despedimentos por justa causa e a não reintegração dos trabalhadores após despedimentos considerados ilícitos.

Assine o ECO Premium

No momento em que a informação é mais importante do que nunca, apoie o jornalismo independente e rigoroso.

De que forma? Assine o ECO Premium e tenha acesso a notícias exclusivas, à opinião que conta, às reportagens e especiais que mostram o outro lado da história.

Esta assinatura é uma forma de apoiar o ECO e os seus jornalistas. A nossa contrapartida é o jornalismo independente, rigoroso e credível.

Assine já Veja todos os planos

Últimas

  • Federação de Ciclismo rompe concessão da Volta a Portugal

  • Administrador da Galp compra 5.500 ações da empresa

  • Ministra diz que greve geral da UGT “é extemporânea”

  • Países Baixos prolongam controlo de fronteiras

  • Lisboa vai receber 17º unicórnio, anuncia Carlos Moedas

Populares

Eventos

Comentários ({{ total }})

Ministra diz que anúncio de greve geral da UGT “é extemporâneo”

Respostas a {{ screenParentAuthor }} ({{ totalReplies }})
Avatar
{{ comment.author_name }}
Avatar
{{ comment.replies.last_author_name }} respondeu
{{ comment.replies.count }} {{ labelComment( comment.replies.count ) }}

{{ noCommentsLabel }}

Ainda ninguém comentou este artigo.

Promova a discussão dando a sua opinião

Precisa fazer para poder comentar.

Montenegro diz que greve geral serve interesses de PCP e PS

Lusa,

O primeiro-ministro consider que a greve geral convocada por CGTP e UGT "é incompreensível", dizendo que apenas serve para "olhar para interesses" do PCP e do PS.